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選櫻花？杜鵑花？粉色系跑鞋來襲攻佔女孩們的心
什麼是今年春天一定要有的跑鞋？當然是粉色系設計！從Converse、New Balance再到UNDER ARMOUR都能看到相應的跑鞋，讓女孩們穿上後，不自覺得心情也變得很春天。
為何呼應春暖花開的氛圍，許多運動品牌都會以花為主題當作新跑鞋的設計，New Balance也不例外，但此次品牌更是為了貼近3月下旬在台北舉辦的女子半馬賽事，特別以台北市花「杜鵑花」為靈感，創作出全球唯一的台灣限定款Fresh Foam TEMPO鞋。New Balance利用多層次機能網眼布料營造粉嫩色澤，鞋墊及前掌外底半透明材質灑落著花瓣圖騰；而鞋跟用一抹紫色勾勒出皮質拉環，向去年「姐無畏」的奮戰精神致意，亮眼的桃紅色鞋帶頭則盡展女力氣勢。
同樣以花為概念的還有Converse，採用了經典又備受女孩喜愛的「櫻花」來裝飾了全新的 Chuck Taylor All Star和Chuck 70兩款百搭鞋。除了帆布鞋身是粉紅色為主體並帶有櫻花圖案之外，鞋側還帶有立體的櫻花圖騰點綴，給人繽紛又喜悅的氛圍。此外，不想太甜美過頭，女孩們還有UNDER ARMOUR受到含羞草花啟發的HOVR Sonic 3 IWD慢跑鞋，及Charged Breathe IWD休閒慢跑鞋，藉由不同深淺的紫色交織出鞋身。搭配白色系服裝單品，讓整體色調不僅和諧、在視覺上也完美襯托女生的清新氣質。
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