快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選櫻花？杜鵑花？粉色系跑鞋來襲攻佔女孩們的心

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Converse低筒Chuck Taylor All Star鞋2,280元。
Converse低筒Chuck Taylor All Star鞋2,280元。

什麼是今年春天一定要有的跑鞋？當然是粉色系設計！從Converse、New Balance再到UNDER ARMOUR都能看到相應的跑鞋，讓女孩們穿上後，不自覺得心情也變得很春天。

為何呼應春暖花開的氛圍，許多運動品牌都會以花為主題當作新跑鞋的設計，New Balance也不例外，但此次品牌更是為了貼近3月下旬在台北舉辦的女子半馬賽事，特別以台北市花「杜鵑花」為靈感，創作出全球唯一的台灣限定款Fresh Foam TEMPO鞋。New Balance利用多層次機能網眼布料營造粉嫩色澤，鞋墊及前掌外底半透明材質灑落著花瓣圖騰；而鞋跟用一抹紫色勾勒出皮質拉環，向去年「姐無畏」的奮戰精神致意，亮眼的桃紅色鞋帶頭則盡展女力氣勢。

同樣以花為概念的還有Converse，採用了經典又備受女孩喜愛的「櫻花」來裝飾了全新的 Chuck Taylor All Star和Chuck 70兩款百搭鞋。除了帆布鞋身是粉紅色為主體並帶有櫻花圖案之外，鞋側還帶有立體的櫻花圖騰點綴，給人繽紛又喜悅的氛圍。此外，不想太甜美過頭，女孩們還有UNDER ARMOUR受到含羞草花啟發的HOVR Sonic 3 IWD慢跑鞋，及Charged Breathe IWD休閒慢跑鞋，藉由不同深淺的紫色交織出鞋身。搭配白色系服裝單品，讓整體色調不僅和諧、在視覺上也完美襯托女生的清新氣質。

New Balance 台灣限定款Fresh Foam TEMPO鞋3,780元。圖／New Balance提供
New Balance 台灣限定款Fresh Foam TEMPO鞋3,780元。圖／New Balance提供
UNDER ARMOUR Charged Breathe IWD休閒慢跑鞋3,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Charged Breathe IWD休閒慢跑鞋3,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
Converse Chuck 70高筒鞋3,280元。
Converse Chuck 70高筒鞋3,280元。

櫻花 品牌

延伸閱讀

海芋、蓮花、櫻花…拋開疫情賞花趴趴走

泰安櫻花季 上百株櫻花現已開滿花

淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香

最美賞櫻新秘境！桃園「翠墨山莊」3公頃櫻花大綻放

相關新聞

女力延燒 Hublot代言人勇奪杜拜女網冠軍 續寫時代新頁

曾在2016年上映的電影《關鍵少數》（Hidden Figures），以三位非洲裔女性科學家的真人真事改編，記錄了在過往...

選櫻花？杜鵑花？粉色系跑鞋來襲攻佔女孩們的心

什麼是今年春天一定要有的跑鞋？當然是粉色系設計！從Converse、New Balance再到UNDER ARMOUR都...

卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯超美　出席標語滿天DIOR大秀

每季大秀都像是場裝置藝術，DIOR 2020秋冬發表在電子看板的場景之下顯得新潮，女裝創意總監Maria Grazia ...

U值媒／四月秋意濃 仙境般的島嶼在這！

人間四月天，在北半球正是大地復甦春暖花開的季節，而在南半球則進入秋風瑟瑟黃葉翩翩的時序。紐西蘭的秋天從3月下旬樹葉漸漸轉黃，一直持續到5月，落葉喬木在時序更迭之際紛紛褪下一身的清新夏綠，換上淺黃、金黃、橘紅、赭紅甚至紫色的濃艷秋裝，不同樹種展現出不同層次的色彩，並且隨著一日當中的光影變化演繹出無窮的紅橙黃綠組合，這就是紐西蘭的秋天。山巔水湄、大街小巷…眾色喧嘩的大地絲毫不顯蕭瑟冷清，枝頭黃葉翩翩，滿地落英繽紛，璀璨的秋色鋪陳出濃濃的詩意，置身其間不禁令人醺然欲醉！

美福牛排館首推 55天乾式熟成丁骨牛排「買一送一」

受新冠肺炎疫情影響，意外發展出各式「外帶宅經濟」，許多餐廳也推出史上最強優惠。美福餐飲旗下餐廳「Fresh & Aged...

好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有網友逛好市多發現謎樣商品，遠看還有點像「檳榔」，直到看見價格吊牌才得知是「紐西蘭迷你奇異果」，不少人買過直呼，「香甜又好吃」。

沒「荷葉邊」不行！香奈兒春夏包連背帶都浪漫

香奈兒今年春夏推出許多造型、材質都很特殊的包款，在尺寸上也呼應近來非常火紅的迷你包熱潮，注入更多女人味的設計，各種包型可...

24小時書店敦南誠品熄燈倒數 推出紀念周邊老書迷必蒐

剩下3個月的時間，全球首家24小時書店誠品敦南店將於5月底閉幕，為了讓書迷記憶敦南店，誠品特別推出具有悠遊卡功能、限量的...

「綠美丘藝術市集」進駐台北東區 228連假起開逛！

228連假開始「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區，市集活動地點分佈於忠孝SOGO後廣場、瑠公公園與頂好廣場，將於每周...

顛覆經濟艙飛行體驗！紐西蘭航空推出Economy Skynest

在經濟艙也能擁有安靜的私人空間與全平躺的睡眠體驗嗎？長期致力於提供旅客最佳飛行體驗的紐西蘭航空，讓這一切都變成了可能。經...

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

這絕對是航空業的新突破！搭經濟艙也能擁有安靜的私人空間，以及「全平躺」的睡眠體驗。紐西蘭航空讓這一切變成可能。

天后就是紅到發紫！蕾哈娜 碧昂絲 紫色珠寶上身

美國兩大流行天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé）自在穿著搭配上都有強烈的個人風格，而且配戴珠寶起來都絕...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

全聯「高CP值防疫聖品」架上超滿！她爽抱3包回家：省事好用

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。