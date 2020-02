選櫻花？杜鵑花？粉色系跑鞋來襲攻佔女孩們的心

什麼是今年春天一定要有的跑鞋?當然是粉色系設計!從Converse、New Balance再到UNDER ARMOUR都能看到相應的跑鞋,讓女孩們穿上後,不自覺得心情也變得很春天。

為何呼應春暖花開的氛圍,許多運動品牌都會以花為主題當作新跑鞋的設計,New Balance也不例外,但此次品牌更是為了貼近3月下旬在台北舉辦的女子半馬賽事,特別以台北市花「杜鵑花」為靈感,創作出全球唯一的台灣限定款Fresh Foam TEMPO鞋。New Balance利用多層次機能網眼布料營造粉嫩色澤,鞋墊及前掌外底半透明材質灑落著花瓣圖騰;而鞋跟用一抹紫色勾勒出皮質拉環,向去年「姐無畏」的奮戰精神致意,亮眼的桃紅色鞋帶頭則盡展女力氣勢。