美福牛排館首推 55天乾式熟成丁骨牛排「買一送一」

受新冠肺炎疫情影響，意外發展出各式「外帶宅經濟」，許多餐廳也推出史上最強優惠。美福餐飲旗下餐廳「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」，首次驚喜推出每周四享「55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排」買一送一活動，即日起至2020/3/31，凡同桌點用義式沙拉吧(每位880元)，即可享55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排(單點24oz 5,000元 / 36oz 6,300元)買一送一。

「55天」是乾式熟成牛排中最美味的指標天數，不論香氣、嫩度、多汁度都是最適宜的狀態，而丁骨牛排為牛隻的腰脊部，一直是行家首選部位，骨邊兩側同時擁有菲力的柔嫩鮮甜與紐約客的豐厚口感肉質，為一客牛排雙重享受的最佳選擇。

此外，美福餐飲也發展出一系列外帶冷凍商品，價格135元~580元不等，包括以乾式熟成牛骨、牛油精心燉煮而成且富含高蛋白質的「特選美國紅燒牛肉湯包」等系列商品；以雞肉澄清湯為底、加入頂級天然食材的「中西珍寶燉湯」等功夫燉品系列。另有鮮嫩多汁的美國特選乾式熟成55天手工漢堡肉，以及簡單加熱即輕鬆享用頂級滷牛肋排肉品系列等。

據了解，在宅經濟發展之下，近期已帶動整體業績成長近3成左右。目前有牛排系列、牛肉麵系列(湯包、滷包等)、冷凍熟食系列(牛小排、丹麥豬膝、BBQ肉品、中、西式燉湯等) 等選擇。以特選美國紅燒牛肉湯包為例，每包200元；中西珍寶燉湯580元；美國特選乾式熟成55天手工漢堡肉160元；滷牛肋排 450元。

Fresh & Aged Italian Steak House 美福乾式熟成牛排館

地址： 台北市內湖區民善街128號2樓

營業時間：午間11:30~14:00，晚間18:00~21:00／假日晚間17:30~21:00

美福餐飲外帶冷凍熟食

實體店面：台北市內湖區民善街128號1樓