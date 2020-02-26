日曜OUTLET連假衝買氣 名牌「NG鞋」一折起

台中日曜天地OUTLET瞄準二二八連假、全台開學季商機，祭出NG鞋清倉特賣會，從2月27日起至3月23日止，網羅近年熱銷全球的鞋履品牌，下殺超低價全面一折起。

包含native、SKECHERS、NIKE、Adidas、Dr. Martens、UGG、Timberland、PALLADIUM、Clarks等50大品牌，休閒鞋、運動鞋、皮鞋、女鞋、童鞋等各種鞋款，將鋪天蓋地的放滿400坪賣場。

此次首度加入英國人氣鞋履品牌Clarks、年輕族群最愛的運動品牌NIKE、每個女人都必須擁有的UGG australia，陣容值得期待。業者說，作為年度必朝聖的檔期之一，還在觀望鞋子的消費者，現在是下手的好時機。

NG鞋大多是廠商在生產、運送及陳列時，在外觀上會有一些脫線、污漬、色差等瑕疵，並不影響鞋子功能，許多人對於有瑕疵的商品通常會擔心品質，因此日曜天地在開打前特別邀請多位部落客實測NG鞋，部落客紛紛驚呼：「雖然鞋款外觀有些許NG，但完全不影響功能！重點是太便宜了！」

消息一出，也讓網友紛紛揪團要來挖寶。其中詢問度最高的有UGG australia原價1萬500元的冬季長靴，因鞋底些許髒污，NG價只要3,150元，現省7,350元，是小資族鎖定搶購重點。

法國Palladium休閒鞋，原價3,880元，因展示而產生鞋身稍微色差，NG價599元，現省3,281元，相當於1.5折。美國知名品牌SKECHERS，不仔細看也看不出來的輕微脫線NG鞋，讓價格殺近1折，300元就能帶回家。

不管是日常實搭的休閒鞋，還是跑步運動的機能鞋、上班正裝穿著的皮鞋、高跟鞋等，各種鞋款網羅到位，讓消費者不論性別、年齡，想買哪一種功能鞋款，都能一次購足。

另外，這回更精心網羅眾多了NIKE、native等品牌NG童鞋，大多為外觀、鞋底有些微污漬，但價格下殺後百元就可帶回家，預期可吸引不少家長搶購，讓家中小寶貝可以在連假出遊或上學時替換。

日曜天地OUTLET將於27日早上10點45分至13點限時舉辦NG鞋封場首購會，每一雙NG鞋的NG處不同，下殺折扣也不同，讓民眾誓言搶在首日衝進館內瘋狂搶購。

截至目前為止，日曜官方粉絲專頁已突破3,000人搶領封場會入場序號，當天預估湧入破千名搶購人潮。

日曜天地當天更加碼舉辦「跳遠資格賽」，前100名到現場民眾即可挑戰，有機會把百元購鞋金、免費NG鞋穿回家。