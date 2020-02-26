沒「荷葉邊」不行！香奈兒春夏包連背帶都浪漫

香奈兒今年春夏推出許多造型、材質都很特殊的包款，在尺寸上也呼應近來非常火紅的迷你包熱潮，注入更多女人味的設計，各種包型可說是充滿驚喜！

首先，今年香奈兒對「荷葉邊」元素愛不釋手，將小羊皮以波浪狀呈現浪漫高調的姿態，推出金色、黑色晚宴包，就像禮服的柔軟布料延伸，充滿戲劇性。而另一款Classic Flap包則是以荷葉邊點綴肩背帶，當背上身時宛如衣服上的吊帶裝飾，同樣是非常夢幻搶眼。

另外，以水晶珠飾打造而成的迷你口蓋包，約莫比一張車票卡大一些，漸層色與反射的光線相互交織豐富視覺效果，當成項鍊配戴別有一番趣味。