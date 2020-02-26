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沒「荷葉邊」不行！香奈兒春夏包連背帶都浪漫
香奈兒今年春夏推出許多造型、材質都很特殊的包款，在尺寸上也呼應近來非常火紅的迷你包熱潮，注入更多女人味的設計，各種包型可說是充滿驚喜！
首先，今年香奈兒對「荷葉邊」元素愛不釋手，將小羊皮以波浪狀呈現浪漫高調的姿態，推出金色、黑色晚宴包，就像禮服的柔軟布料延伸，充滿戲劇性。而另一款Classic Flap包則是以荷葉邊點綴肩背帶，當背上身時宛如衣服上的吊帶裝飾，同樣是非常夢幻搶眼。
另外，以水晶珠飾打造而成的迷你口蓋包，約莫比一張車票卡大一些，漸層色與反射的光線相互交織豐富視覺效果，當成項鍊配戴別有一番趣味。
而在雙C LOGO上也有新的創作，全新推出的相機包把雙C LOGO放超大，依照其形狀打造小巧百搭的相機包，搭配經典皮穿鍊背帶，典雅雋永，類似設計也推出背帶較粗的斜紋軟呢腰包款式。
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