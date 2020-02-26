24小時書店敦南誠品熄燈倒數 推出紀念周邊老書迷必蒐

剩下3個月的時間，全球首家24小時書店誠品敦南店將於5月底閉幕，為了讓書迷記憶敦南店，誠品特別推出具有悠遊卡功能、限量的「典藏敦南紀念會員卡」，並同步推出「典藏敦南紀念提袋」，即日起會員消費滿額可兌換。

限量的「典藏敦南紀念會員卡」由1989年誠品創始時設計企業視覺識別的設計師Van So親自操刀，用色取自誠品創辦人吳清友喜愛的台灣傳統建材紅磚，封套設計運用敦南店的歷史相片層層疊影。即日起至4/30誠品人會員於敦南書店、兒童館、文具館、音樂館單筆消費滿3千元，或於商場單筆滿5千元、或全館單日累計滿8千元可兌換，數量有限兌完為止。

同步推出「典藏敦南紀念提袋」，即日起集滿誠品敦南店書店「集點藏書票」10點或於商場全館單筆消費滿3千元即可獲得。