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24小時書店敦南誠品熄燈倒數 推出紀念周邊老書迷必蒐
剩下3個月的時間，全球首家24小時書店誠品敦南店將於5月底閉幕，為了讓書迷記憶敦南店，誠品特別推出具有悠遊卡功能、限量的「典藏敦南紀念會員卡」，並同步推出「典藏敦南紀念提袋」，即日起會員消費滿額可兌換。
限量的「典藏敦南紀念會員卡」由1989年誠品創始時設計企業視覺識別的設計師Van So親自操刀，用色取自誠品創辦人吳清友喜愛的台灣傳統建材紅磚，封套設計運用敦南店的歷史相片層層疊影。即日起至4/30誠品人會員於敦南書店、兒童館、文具館、音樂館單筆消費滿3千元，或於商場單筆滿5千元、或全館單日累計滿8千元可兌換，數量有限兌完為止。
同步推出「典藏敦南紀念提袋」，即日起集滿誠品敦南店書店「集點藏書票」10點或於商場全館單筆消費滿3千元即可獲得。
另外，誠品推出典藏敦南紀念文具將在3/12起陸續推出，「誠品典藏敦南時光書盒」，包括筆記本、書籤、鉛筆與禮盒限定的紀念吊飾、敦南紀事套卡，還有藏書章。另有，「誠品典藏敦南帆布袋」、「封存印記膠帶」、「視覺印記方塊磁鐵」、「金屬書籤」、「復刻藏書票筆記本」、「藏書票貼紙套組」等紀念周邊，讓老誠品人收藏。
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