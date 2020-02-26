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「綠美丘藝術市集」進駐台北東區 228連假起開逛！

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
228連假起「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區。圖／綠美丘提供
228連假起「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區。圖／綠美丘提供

228連假開始「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區，市集活動地點分佈於忠孝SOGO後廣場、瑠公公園與頂好廣場，將於每周五、六、日下午兩點至晚上九點營業，並持續一整年的帶狀市集。連假首場約有70～80個文創品牌攤位聚集，以文青最愛的手作商品與美食為主。

為了重振東區商圈活力，台北東區發展協會與綠美丘繼先前推出「混東區」，創造封街話題一天吸引2萬人潮後再度攜手合作。

這次把「綠美丘藝術市集lll」帶進東區，並以藝術策展方式企劃，邀請「立體植栽藝術家」凌宗湧參與創作、燈光藝術家孫啟能聯手打造市集主視覺，並在頂好廣場設置燈光裝置藝術。此外，市集將定期於六、日安排三小時的街頭藝人表演，讓民眾逛市集同時也能有多重的體驗。

為了落實防疫工作，市集服務台區域配置乾洗手或酒精，參與市集活動的攤主，將一律測量體溫，配戴口罩及消毒手部後入場。

● 綠美丘藝術市集Ⅲ Midori ArtMarket Ⅲ @東區

活動時間：2020/02/28 – 2020/12/31（期間每周五、六、日 14:00 – 21:00）

活動地點：台北東區「忠孝SOGO後廣場、綠廊・壹參伍」、「瑠公公園」、「頂好廣場」

228連假起「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區。圖／綠美丘提供
228連假起「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區。圖／綠美丘提供
228連假起「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區。圖／綠美丘提供
228連假起「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區。圖／綠美丘提供

東區 藝術家 連假

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