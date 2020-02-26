快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
遠看有點像檳榔，但這其實是紐西蘭迷你奇異果。圖擷自<a href=facebook." title="遠看有點像檳榔，但這其實是紐西蘭迷你奇異果。圖擷自facebook.">
遠看有點像檳榔，但這其實是紐西蘭迷你奇異果。圖擷自facebook.

美式賣場好市多Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有網友逛好市多發現謎樣商品，遠看還有點像「檳榔」，直到看見價格吊牌才得知是「紐西蘭迷你奇異果」，不少人買過直呼，「香甜又好吃」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文笑說，「遠遠看以為是檳榔量販包」，從照片中可見，水果外觀、顏色與檳榔相似，不仔細看容易讓人誤會，但將綠色水果切開就會看到縮小版的奇異果。

紐西蘭迷你奇異果又稱作奇異莓，富含維他命C和纖維，可增強免疫力以及維持肌膚彈性緊實，而迷你奇異果的維他命C比一般奇異果高，但腸胃弱或消化功能差的人不可吃太多。

貼文一出，許多網友留言回應，「 這個我兒子很喜歡，不過要放軟才吃，不然會酸」、「之前看到我也說這是檳榔哈哈」、「這個好好吃喔！」、「迷你奇異果好吃又方便」、「好吃～營養價值超級無敵高」、「沒吃過的一定要吃一次」。

紐西蘭迷你奇異果，富含維他命C和纖維，但腸胃弱或消化功能差的人不可吃太多。圖擷自<a href=facebook." title="紐西蘭迷你奇異果，富含維他命C和纖維，但腸胃弱或消化功能差的人不可吃太多。圖擷自facebook.">
紐西蘭迷你奇異果，富含維他命C和纖維，但腸胃弱或消化功能差的人不可吃太多。圖擷自facebook.

好市多 維他命 Costco

延伸閱讀

買房選基隆or八里？ 網曝抉擇點：交通、生活機大勝

義大利疫情升溫 當地人「這舉動」讓網友驚：初次看到

隔離14天要有哪些存糧？網推「3大神物」：方便又美味

婚禮不發喜糖！新人改送「口罩捧花」 網暴動：根本炫富

相關新聞

女力延燒 Hublot代言人勇奪杜拜女網冠軍 續寫時代新頁

曾在2016年上映的電影《關鍵少數》（Hidden Figures），以三位非洲裔女性科學家的真人真事改編，記錄了在過往...

選櫻花？杜鵑花？粉色系跑鞋來襲攻佔女孩們的心

什麼是今年春天一定要有的跑鞋？當然是粉色系設計！從Converse、New Balance再到UNDER ARMOUR都...

卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯超美　出席標語滿天DIOR大秀

每季大秀都像是場裝置藝術，DIOR 2020秋冬發表在電子看板的場景之下顯得新潮，女裝創意總監Maria Grazia ...

U值媒／四月秋意濃 仙境般的島嶼在這！

人間四月天，在北半球正是大地復甦春暖花開的季節，而在南半球則進入秋風瑟瑟黃葉翩翩的時序。紐西蘭的秋天從3月下旬樹葉漸漸轉黃，一直持續到5月，落葉喬木在時序更迭之際紛紛褪下一身的清新夏綠，換上淺黃、金黃、橘紅、赭紅甚至紫色的濃艷秋裝，不同樹種展現出不同層次的色彩，並且隨著一日當中的光影變化演繹出無窮的紅橙黃綠組合，這就是紐西蘭的秋天。山巔水湄、大街小巷…眾色喧嘩的大地絲毫不顯蕭瑟冷清，枝頭黃葉翩翩，滿地落英繽紛，璀璨的秋色鋪陳出濃濃的詩意，置身其間不禁令人醺然欲醉！

美福牛排館首推 55天乾式熟成丁骨牛排「買一送一」

受新冠肺炎疫情影響，意外發展出各式「外帶宅經濟」，許多餐廳也推出史上最強優惠。美福餐飲旗下餐廳「Fresh & Aged...

好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有網友逛好市多發現謎樣商品，遠看還有點像「檳榔」，直到看見價格吊牌才得知是「紐西蘭迷你奇異果」，不少人買過直呼，「香甜又好吃」。

沒「荷葉邊」不行！香奈兒春夏包連背帶都浪漫

香奈兒今年春夏推出許多造型、材質都很特殊的包款，在尺寸上也呼應近來非常火紅的迷你包熱潮，注入更多女人味的設計，各種包型可...

24小時書店敦南誠品熄燈倒數 推出紀念周邊老書迷必蒐

剩下3個月的時間，全球首家24小時書店誠品敦南店將於5月底閉幕，為了讓書迷記憶敦南店，誠品特別推出具有悠遊卡功能、限量的...

「綠美丘藝術市集」進駐台北東區 228連假起開逛！

228連假開始「綠美丘藝術市集lll」將進駐台北東區，市集活動地點分佈於忠孝SOGO後廣場、瑠公公園與頂好廣場，將於每周...

顛覆經濟艙飛行體驗！紐西蘭航空推出Economy Skynest

在經濟艙也能擁有安靜的私人空間與全平躺的睡眠體驗嗎？長期致力於提供旅客最佳飛行體驗的紐西蘭航空，讓這一切都變成了可能。經...

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

這絕對是航空業的新突破！搭經濟艙也能擁有安靜的私人空間，以及「全平躺」的睡眠體驗。紐西蘭航空讓這一切變成可能。

天后就是紅到發紫！蕾哈娜 碧昂絲 紫色珠寶上身

美國兩大流行天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé）自在穿著搭配上都有強烈的個人風格，而且配戴珠寶起來都絕...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

全聯「高CP值防疫聖品」架上超滿！她爽抱3包回家：省事好用

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。