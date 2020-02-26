好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有網友逛好市多發現謎樣商品，遠看還有點像「檳榔」，直到看見價格吊牌才得知是「紐西蘭迷你奇異果」，不少人買過直呼，「香甜又好吃」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文笑說，「遠遠看以為是檳榔量販包」，從照片中可見，水果外觀、顏色與檳榔相似，不仔細看容易讓人誤會，但將綠色水果切開就會看到縮小版的奇異果。

紐西蘭迷你奇異果又稱作奇異莓，富含維他命C和纖維，可增強免疫力以及維持肌膚彈性緊實，而迷你奇異果的維他命C比一般奇異果高，但腸胃弱或消化功能差的人不可吃太多。

貼文一出，許多網友留言回應，「 這個我兒子很喜歡，不過要放軟才吃，不然會酸」、「之前看到我也說這是檳榔哈哈」、「這個好好吃喔！」、「迷你奇異果好吃又方便」、「好吃～營養價值超級無敵高」、「沒吃過的一定要吃一次」。