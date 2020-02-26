航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

這絕對是航空業的新突破！搭經濟艙也能擁有安靜的私人空間，以及「全平躺」的睡眠體驗。紐西蘭航空讓這一切變成可能。

經過3年的研發與測試，紐西蘭航空於今日(2月26日)宣布推出Economy Skynest原型，以突破性的創新，一舉提升全球航空業的硬體層級，充滿未來感的空間讓旅人實現真正「躺著飛」的夢想。

紐西蘭航空表示，蒐集超過200位消費者的意見回饋後，於奧克蘭Hangar 22研發中心進行長達3年的密集研究，開發出全新的Economy Skynest。

宛如空中精品膠囊旅館的Economy Skynest設立於經濟艙中，提供6個超過200公分的臥艙，配備舒適的枕頭、床單與毛毯，且每個臥艙都設有隱私窗簾確保使用者的獨立空間感，此外，臥艙中的燈光設計為睡眠模式，可以幫助乘客更快進入睡眠，得到充分的休息。

全球有許多超長距離的航線，是由紐西蘭航空執飛，例如單程需要耗費17小時的奧克蘭─紐約航線。紐西蘭航空首席行銷及顧客體驗長Mike Tod表示，我們在產品創新方面付出了巨大的努力，致力於讓所有艙等的乘客都能擁有超乎想像的體驗。「長途飛行時，經濟艙旅客最大的痛點莫過於無法盡情舒展身心，而我們新推出的Economy Skynest就是最佳的解決方案。」紐西蘭航空將根據奧克蘭─紐約航線的營運表現，決定是否推出Economy Skynest，並進一步評估將其廣泛運用的可能性。