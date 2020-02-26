天后就是紅到發紫！蕾哈娜 碧昂絲 紫色珠寶上身

美國兩大流行天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé）自在穿著搭配上都有強烈的個人風格，而且配戴珠寶起來都絕不手軟，這兩天分別出席不同的活動，巧妙因為不同的原因都選擇了紫色系的珠寶，恰好凸顯了兩人相近但又迥異的穿搭風格。

蕾哈娜獲頒席第51屆「美國全國有色人種協進會形象頒獎禮」（NAACP Image Awards）的主席獎（President's Award）。雖然沒有走紅毯，但上台領獎時她一身紫色紀梵希高級訂製服令課程為焦點，搭配Manolo Blahnik訂製鞋履。配戴珠寶一向大膽的蕾哈娜這次選擇了紫色系珠寶，混搭Temptations系列和Haute Joaillerie系列兩款超大件耳環。手上兩枚巨大的戒指一個鑲嵌了足足12.46克拉橢圓形紫色尖晶石主石，另一枚9.96克拉圓形祖母綠則由紫色愛心型雕塑包覆，並配戴了蕭邦的Happy Sport鑽表，整體造型大受好評。