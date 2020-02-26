天后就是紅到發紫！蕾哈娜 碧昂絲 紫色珠寶上身
美國兩大流行天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé）自在穿著搭配上都有強烈的個人風格，而且配戴珠寶起來都絕不手軟，這兩天分別出席不同的活動，巧妙因為不同的原因都選擇了紫色系的珠寶，恰好凸顯了兩人相近但又迥異的穿搭風格。
蕾哈娜獲頒席第51屆「美國全國有色人種協進會形象頒獎禮」（NAACP Image Awards）的主席獎（President's Award）。雖然沒有走紅毯，但上台領獎時她一身紫色紀梵希高級訂製服令課程為焦點，搭配Manolo Blahnik訂製鞋履。配戴珠寶一向大膽的蕾哈娜這次選擇了紫色系珠寶，混搭Temptations系列和Haute Joaillerie系列兩款超大件耳環。手上兩枚巨大的戒指一個鑲嵌了足足12.46克拉橢圓形紫色尖晶石主石，另一枚9.96克拉圓形祖母綠則由紫色愛心型雕塑包覆，並配戴了蕭邦的Happy Sport鑽表，整體造型大受好評。
碧昂絲驚喜現身籃球巨星柯比布萊恩（Kobe Bryant）的紀念追思會，現場演出。她特別穿上向設計師Sergio Hudson訂製的蜂蜜金黃色套裝搭配紫色系的珠寶，以呼應布萊恩所屬湖人隊的隊徽顏色。除了鑲嵌了紫水晶的大耳環，手上兩枚超大紫色寶石戒指更與精心設計的紫色美甲完美搭配，成為當天演出之外最大的話題。
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