咖啡玩新梗！聯名彩妝「變色」 咖啡館賣「炒泡麵」

「喝咖啡」已是日常，在市場競爭激烈的時刻，連鎖咖啡業者也要創新求變。cama café就聯手彩妝品牌1028「玩色彩」；丹堤咖啡3/1起則推出以「迎麵對決」為名的炒泡麵系列。

連鎖咖啡品牌cama café與台灣開架彩妝品牌1028，聯手推出「敬！出色的你」活動。業者以1028自信色彩的美學，打造全新咖啡「風味標語杯」，同時搭配精品咖啡現折20元會員活動、150元1028官網優惠券與杯套心理測驗，搶攻市場。

cama café認為，透過跨界合作，希望鼓勵消費者建立更強大的自信能量，用出色的咖啡、出色的彩妝，打造自己出色的每一天。這也是cama café繼2019年與日本花藝團隊plantica聯名合作後，再度將咖啡風味意像化為設計圖樣。

在春冬交接的時刻，丹堤咖啡推出國民小吃炒泡麵。業者表示，「炒泡麵」是台灣、香港、福建以及新馬、印尼、南韓等地的平民食品，廣受一般消費者的喜愛。新品有來自台灣宜蘭三星鄉的三星蔥油炒泡麵，以及具四川風味麻辣入魂的椒麻辣雞炒泡麵兩款，原價130元，3/1~3/31的新品上市期間體驗價109元，加40元可升級為套餐。