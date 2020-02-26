foodpanda自有品牌「熊貓嚴選」登場 最快20分送到家

疫情升溫，沒事就宅在家不出門似乎成為最安全的休閒活動。美食外送平台foodpanda繼推出主打生鮮、雜貨外送服務的熊貓商城後，今日再宣布推出foodpanda自有品牌商店「pandanow熊貓嚴選」，具有大數據精準選物、自建倉庫、自己外送的優勢，首波於雙北開出五家實體門市，提供近200個品牌、700種商品的即時外送服務，最快20分鐘即外送到府。即日起在平台上消費滿50元即免費外送，三月底前訂購熊貓嚴選商品，輸入專屬優惠碼現折100元。

foodpanda發現，消費者在熊貓商城購買日常生活消耗品的頻率相當高，因此打造了「熊貓嚴選」電商品牌，搭配原本外送平台優勢，滿足消費者快速取得日用品的需求。目前五家門市分別在新北市三重創始店、台北市中山店、內湖店、中正店，以及今日開幕的中和店，消費者可從上午10點至午夜12點自熊貓商城中選擇熊貓嚴選進行選購。

熊貓嚴選精選最受歡迎的商品於自建倉庫上架，包含生活用品、零食飲料、烹飪食材、嬰兒用品等豐富選擇。圖／foodpanda提供