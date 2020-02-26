Grand Seiko淬煉一甲子的時間 打造60周年紀念表款

原訂3月初，SEIKO集團要替旗下的Grand Seiko品牌的60周年，在東京舉辦盛大慶祝活動，無奈新冠肺炎的攪局，只能取消。然而，為了紀念品牌創立超過一甲子，Grand Seiko依舊打造了一系列的表款，來彰顯日本職人製表的精神與技藝。

Grand Seiko在表迷的心中，可說是日本製表的最高標準，雋永、經典、準確是三大特色，所以60周年的紀念腕表，就延續了這樣的精神而創。品牌一共推出分別搭載著名9S系列機械機芯、9F石英機芯的男、女表款，表盤皆使用了2020年的代表色「經典藍」來裝飾。這系列腕表乍看之下，與過往的作品幾乎沒有變化，但Grand Seiko罕見的在石英機芯款以及自動上鍊的男表都採用了紅色秒針，這種細微的變化，只有真正的品牌愛好者才會關注與比較。

其次，同樣是自動上鍊的男表還在表盤的6點鐘方向，印製了紅色的「Automatic」、「Hi-Beat 36000」字樣，而且12點鐘的GS金屬Logo標誌，也改為金色處理，再次緊扣了60周年的主題。另外，搭載9S27機械機芯的女表，則有Grand Seiko少見的華麗，利用了染色珍珠母貝當作表盤，表圈及時標也鑲嵌了多顆鑽石；而採用石英機芯的兩款腕表，則在表盤、表圈的配置有些許的不同，供表迷仔細去品味與賞玩。全系列都為限量銷售，台灣所分配到的只數亦不多，照過往的經驗，這類紀念款腕表，增值的空間可期，的確適合有餘裕的玩家來收藏。

Grand Seiko 60周年限定STGK015腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤、鑽石表圈與時標，限量300只，約30萬5,000元。圖／SEIKO提供