快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎時裝周／BLACKPINK Rosé甜美出席 SAINT LAURENT女孩端莊又愛使壞

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BLACKPINK的Rosé也是SAINT LAURENT秋冬大秀嘉賓。圖／取自IG
BLACKPINK的Rosé也是SAINT LAURENT秋冬大秀嘉賓。圖／取自IG

嘀咕著現場光是否能夠調亮一點以便看清服裝的同時，也莞爾確認這就是SAINT LAURENT大秀無誤，在一貫的暗黑冷調中，展演2020秋冬系列女裝，香豔性感、色澤飽滿的資產階級服裝品味，是創意總監Anthony Vaccarello祭出的新作，Lily Collins和韓團BLACKPINK的Rosé（朴彩英）也性感甜美出席大秀。

以「資產階級（Bourgeoise，或譯布爾喬亞）」的過分優雅為靈感，將九○年代端莊、優渥、文化經濟強盛的姿態產現在服裝中，SAINT LAURENT的女子是舉止端正的女孩，卻又穿梭在壞男人群聚的上流社會，紙醉金迷的夜店生活也展現為各色豐富的炫彩乳膠單品，展現熱中冒險的奔放內心。蕾絲上衣、喀什米爾羊毛面料外套，搭襯乳膠褲裝，各式衝突放在身上展現貴氣浮誇女人味；千鳥格紋、豹紋和圓點圖樣，與光澤質感亦成鮮明對比。

有薄如蟬翼的刺繡胸衣、也有極盡奢華的皮草大衣，在遮掩與愛現的姿態中綻放多變輪廓。「我想找到控制與拋棄之間的平衡，紀律與愉悅之間的張力，這些元素定義了SAINT LAURENT的現代感。對SAINT LAURENT而言，優雅不可或缺，但同時也充滿乖僻與任性，正因如此，使得資產階級不至於僅僅陷落在奢靡或庸俗之中。」基於Saint Laurent先生對資產階級有上述的特殊見解，Anthony Vaccarello延續這樣的主張，帶來2020秋冬季洋溢危險、且充滿挑戰的女裝。

Lily Collins纖瘦性感出席SAINT LAURENT秋冬大秀。圖／取自IG
Lily Collins纖瘦性感出席SAINT LAURENT秋冬大秀。圖／取自IG
象徵奢華的府綢襯衫，搭襯帥氣西裝外套及長褲，俐落中潛藏性感。圖／SAINT LAURENT提供
象徵奢華的府綢襯衫，搭襯帥氣西裝外套及長褲，俐落中潛藏性感。圖／SAINT LAURENT提供
火紅色的大衣，配襯乳膠衣、蕾絲襪，盡顯壞女孩的品味。圖／SAINT LAURENT提供
火紅色的大衣，配襯乳膠衣、蕾絲襪，盡顯壞女孩的品味。圖／SAINT LAURENT提供
Lily Collins纖瘦性感出席SAINT LAURENT秋冬大秀。圖／取自IG
Lily Collins纖瘦性感出席SAINT LAURENT秋冬大秀。圖／取自IG
高調的皮草外套，是點題2020秋冬資產階級的設計之一。圖／SAINT LAURENT提供
高調的皮草外套，是點題2020秋冬資產階級的設計之一。圖／SAINT LAURENT提供
性感的上衣和乳膠長褲的搭配，展現端莊女孩流連紙醉金迷生活的叛逆。圖／SAINT LAURENT提供
性感的上衣和乳膠長褲的搭配，展現端莊女孩流連紙醉金迷生活的叛逆。圖／SAINT LAURENT提供
BLACKPINK的Rosé也是SAINT LAURENT秋冬大秀嘉賓。圖／取自IG
BLACKPINK的Rosé也是SAINT LAURENT秋冬大秀嘉賓。圖／取自IG
絲緞襯衫、西裝外套、乳膠長褲，SAINT LAURENT洋溢九○年代資產階級的氣味。圖／SAINT LAURENT提供
絲緞襯衫、西裝外套、乳膠長褲，SAINT LAURENT洋溢九○年代資產階級的氣味。圖／SAINT LAURENT提供

延伸閱讀

BLACKPINK登封面！堆疊戒指Lisa展搖滾魂 Jennie秀個性

表演服裝尺度這麼大可以嗎？人間香奈兒Jennie日本巡迴後台照超火辣

米蘭時裝周／BLACKPINK Lisa璀璨金裝現身 PRADA大秀「超現魅力」

235萬人狂讚！BLACKPINK領唱JISOO櫻花妝噴仙氣又無害

相關新聞

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

這絕對是航空業的新突破！搭經濟艙也能擁有安靜的私人空間，以及「全平躺」的睡眠體驗。紐西蘭航空讓這一切變成可能。

天后就是紅到發紫！蕾哈娜 碧昂絲 紫色珠寶上身

美國兩大流行天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé）自在穿著搭配上都有強烈的個人風格，而且配戴珠寶起來都絕...

咖啡玩新梗！聯名彩妝「變色」 咖啡館賣「炒泡麵」

「喝咖啡」已是日常，在市場競爭激烈的時刻，連鎖咖啡業者也要創新求變。cama café就聯手彩妝品牌1028「玩色彩」；...

foodpanda自有品牌「熊貓嚴選」登場 最快20分送到家

疫情升溫，沒事就宅在家不出門似乎成為最安全的休閒活動。美食外送平台foodpanda繼推出主打生鮮、雜貨外送服務的熊貓商...

巴黎時裝周／BLACKPINK Rosé甜美出席 SAINT LAURENT女孩端莊又愛使壞

嘀咕著現場光是否能夠調亮一點以便看清服裝的同時，也莞爾確認這就是SAINT LAURENT大秀無誤，在一貫的暗黑冷調中，...

Grand Seiko淬煉一甲子的時間 打造60周年紀念表款

原訂3月初，SEIKO集團要替旗下的Grand Seiko品牌的60周年，在東京舉辦盛大慶祝活動，無奈新冠肺炎的攪局，只...

第2杯半價！美國功夫茶「抹茶系」限定優惠最高省70

來自美國、提供多款特色飲品的「美國功夫茶」宣佈，自2月27日起，推出「抹茶系列同品項第2杯半價」的優惠方案，包括奶蓋抹茶...

對抗「新冠肺炎」疫情 這些飯店選在此刻「升級」

新冠肺炎疫情重挫觀光業，星級飯店除了大打住房優惠戰，將客房或會議室改成包廂，或是開啟外送外賣新戰線等尋「開源」，也有些飯...

在家吃飯／一個人想吃炸物隨時有！方便料理的日式什錦炸餅

一個人住，也要好好吃飯！深夜很想吃炸物又不想麻煩外送時，冰箱打開一弄馬上有得吃。

絕對真實！OLAY宣布「廣告片不再修圖」、SK-II也素顏

修圖，已經成為現代人拍照後的必備手續，不管是PO在FB、IG前，幾乎都要修過圖，或是拍攝時使用濾鏡、特殊拍照App等，修...

義大皇家酒店與義大天悅飯店 推「春日好遊」住宿優惠

義大皇家酒店與義大天悅飯店今（26）日宣布，即日起至3月底，特別推出「春日好遊」住宿優惠方案，天悅飯店雙人入住兩天一夜2...

U值媒／你的同學不是你的同學？！

東湖大學的六位大學生，為了迎新吸引人氣，鋌而走險地來到了傳說中的「女鬼橋」做恐怖直播，沒想到一發不可收拾，一連串恐怖事件，即將展開！2020月2月27日，你準備好被嚇了嗎？

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。