聽新聞
test
0:00 / 0:00
巴黎時裝周／BLACKPINK Rosé甜美出席 SAINT LAURENT女孩端莊又愛使壞
嘀咕著現場光是否能夠調亮一點以便看清服裝的同時，也莞爾確認這就是SAINT LAURENT大秀無誤，在一貫的暗黑冷調中，展演2020秋冬系列女裝，香豔性感、色澤飽滿的資產階級服裝品味，是創意總監Anthony Vaccarello祭出的新作，Lily Collins和韓團BLACKPINK的Rosé（朴彩英）也性感甜美出席大秀。
以「資產階級（Bourgeoise，或譯布爾喬亞）」的過分優雅為靈感，將九○年代端莊、優渥、文化經濟強盛的姿態產現在服裝中，SAINT LAURENT的女子是舉止端正的女孩，卻又穿梭在壞男人群聚的上流社會，紙醉金迷的夜店生活也展現為各色豐富的炫彩乳膠單品，展現熱中冒險的奔放內心。蕾絲上衣、喀什米爾羊毛面料外套，搭襯乳膠褲裝，各式衝突放在身上展現貴氣浮誇女人味；千鳥格紋、豹紋和圓點圖樣，與光澤質感亦成鮮明對比。
有薄如蟬翼的刺繡胸衣、也有極盡奢華的皮草大衣，在遮掩與愛現的姿態中綻放多變輪廓。「我想找到控制與拋棄之間的平衡，紀律與愉悅之間的張力，這些元素定義了SAINT LAURENT的現代感。對SAINT LAURENT而言，優雅不可或缺，但同時也充滿乖僻與任性，正因如此，使得資產階級不至於僅僅陷落在奢靡或庸俗之中。」基於Saint Laurent先生對資產階級有上述的特殊見解，Anthony Vaccarello延續這樣的主張，帶來2020秋冬季洋溢危險、且充滿挑戰的女裝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言