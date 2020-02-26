巴黎時裝周／BLACKPINK Rosé甜美出席 SAINT LAURENT女孩端莊又愛使壞

嘀咕著現場光是否能夠調亮一點以便看清服裝的同時，也莞爾確認這就是SAINT LAURENT大秀無誤，在一貫的暗黑冷調中，展演2020秋冬系列女裝，香豔性感、色澤飽滿的資產階級服裝品味，是創意總監Anthony Vaccarello祭出的新作，Lily Collins和韓團BLACKPINK的Rosé（朴彩英）也性感甜美出席大秀。

以「資產階級（Bourgeoise，或譯布爾喬亞）」的過分優雅為靈感，將九○年代端莊、優渥、文化經濟強盛的姿態產現在服裝中，SAINT LAURENT的女子是舉止端正的女孩，卻又穿梭在壞男人群聚的上流社會，紙醉金迷的夜店生活也展現為各色豐富的炫彩乳膠單品，展現熱中冒險的奔放內心。蕾絲上衣、喀什米爾羊毛面料外套，搭襯乳膠褲裝，各式衝突放在身上展現貴氣浮誇女人味；千鳥格紋、豹紋和圓點圖樣，與光澤質感亦成鮮明對比。