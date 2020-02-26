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第2杯半價！美國功夫茶「抹茶系」限定優惠最高省70
來自美國、提供多款特色飲品的「美國功夫茶」宣佈，自2月27日起，推出「抹茶系列同品項第2杯半價」的優惠方案，包括奶蓋抹茶鮮奶、抹茶鮮奶等產品均可適用。以價格最高的大杯奶蓋抹茶鮮奶計算，第2杯就可現省70元。售完為止
創立於紐約的美國功夫茶，曾在當地掀起珍珠奶茶的熱潮，包括希拉蕊、亞瑟小子等名人均曾惠顧，目前在全球擁有250間分店。美國功夫茶於2019年首度登台，與頂呱呱開設複合店，提供黑糖珍珠鮮奶、奶蓋系列等多款飲品，目前在台北、花蓮、澎湖等地共設有6間門市。
本次優惠的抹茶系列品項，包括有奶蓋抹茶鮮奶、抹茶鮮奶、紅豆抹茶冰沙等選擇，中杯售價95～120元，大杯則為115～140元，均可享同款第2杯半價的優惠。業者表示，店內的奶蓋選用ZANETTI瑪斯卡邦乳酪製作，鮮奶則是選用台灣小農許慶良鮮牧場，因此口感特別不同。
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