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對抗「新冠肺炎」疫情 這些飯店選在此刻「升級」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
九華樓獨家天然自製調味粉─「南投埔里香菇」、「日本瑤柱」、「南投埔里土雞胸肉」。圖／華泰王子大飯店提供
九華樓獨家天然自製調味粉─「南投埔里香菇」、「日本瑤柱」、「南投埔里土雞胸肉」。圖／華泰王子大飯店提供

新冠肺炎疫情重挫觀光業，星級飯店除了大打住房優惠戰，將客房或會議室改成包廂，或是開啟外送外賣新戰線等尋「開源」，也有些飯店關閉部分樓層或餐廳來「節流」。市場消費低迷的此刻，也有飯店趁此時儲備戰力，包括硬體重整，或是軟體升級，期待疫情過後，春天再來。

‧亞都麗緻／全台首見「侍茶師」團隊服務

台北亞都麗緻天香樓去年完成整修，今年再推「侍茶師」服務，獨步星級飯店。

負責培訓的茶人池宗憲表示，這不僅是台灣首見，也是全球第一；目前飯店自行培育的侍茶師共13位，經過半年共1,440小時的密集培訓，從盲測飲水、茶的歷史、地理環境、烘焙與濕度的課程，進而搭配餐點，侍茶師們必須能依據每道料理的風格特性，解構內容，流暢配搭最合適的茶款，讓「茶」不再是餐食中的配角，而是料理昇華的推手。

天香樓也是全球唯一獲星的米其林杭州料理，共珍藏30款茶款，囊括6大茶類，除了頂級的白茶、岩茶，也藏有碧螺春、東方美人、紅烏龍與鐵觀音等多款台灣特色茶的豐富多元，展現台灣茶實力。

「侍茶師」加入團隊後，天香樓的Tea Pairing不限套餐，80道單點杭饌皆可搭配侍茶服務，若依料理特性搭配共4款茶，每人800+10%。不僅如此，巴黎廳1930 x 高山英紀也將成為全台第一間提供專業侍酒與侍茶師服務的法式Fine Dining餐廳，搭配每季套餐共6款茶飲毎人1,800+10%。

‧華泰王子九華樓／成本高3倍的「九華味」

華泰王子大飯店九華樓，是台北具指標的經典粵菜餐廳。在講求健康、天然的餐飲趨勢下，廚藝總監黃傳明耗時半年研發出以瑤柱、香菇、雞胸肉等純天然食材製成調味粉，取代一般廚師常用的雞粉，此舉除了耗時費工，成本也高出3倍，保存時間更短僅15天。

黃傳明這項發想來自參訪集團旗下頂級爐烤牛排餐廳TK SEAFOOD & STEAK，他說，當時一道香檳茸蘑菇奶油濃湯讓他印象深刻，主廚用了5種食材提出湯頭甜鮮，他當下想「重鹹鮮味的粵菜，是不是也可以更貼近食物原味？」他試過蝦米、冬菜、昆布、牛肝菌、甘草粉等材料，不是味道太重，就是淡而無味，或與粵菜料理風格不搭，經過「至少50次」的失敗，最後才找出最合適的三味─日本瑤柱、南投埔里香菇、埔里土雞胸肉，以慢火烘烤兩天後研磨成粉，再以特殊比例調和出獨家「九華味」。

這個調味粉不外賣，「配方」也依菜色比例不同，黃傳明透露，像是湯品與青菜類就不適合放香菇粉，海鮮與肉類則以3粉依比例調配，滋味更鮮。新菜色還有一項變革，就是「要讓年輕人也愛拍愛吃」，黃傳明推薦的「好拍粵菜」有避風塘醬燒蝦球、鎮江醋排骨、韭黃肉絲炒麵、鳳城鹹水餃、美白菊花盅等，當然，九華樓的金字招牌「華泰片皮鴨」必推。

‧晶華酒店／把「專業說菜」帶回家

疫情蔓延下，外帶與外送市場持續增溫，台北晶華酒店將外帶市場「升級再優化」，強調「可以將美食當成禮品」，熱騰騰送到家之外，還附加「線上食藝文解說服務」。

購買「乾隆十全婆蔘食補湯」與「慈禧養生鮑魚八珍湯」兩款湯品，透過QR Code掃描，就能身歷其境的觀看菜餚解說，就連「說菜服務」也外送到家，湯品售價每款3,800元，加入「晶華會」可享85折優惠。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，外送美食市場競爭激烈，要想勝出必需有特色。他認為，把晶華中餐廳最有名的「食藝文解說服務」on line化，食客透過連結的影片同樣可享名菜解說服務，從菜餚的歷史典故、發想設計、食材選用、特殊吃法到烹調方式等，在簡短的時間內以生動有趣的故事、深入淺出講解，「希望把五星級酒店的用餐服務，更深刻的傳遞到客人家的餐廳。」

天香樓提供30款餐茶搭配，道道皆精彩。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
天香樓提供30款餐茶搭配，道道皆精彩。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
九華樓知名的華泰片皮鴨。圖／華泰王子大飯店提供
九華樓知名的華泰片皮鴨。圖／華泰王子大飯店提供
「慈禧養生鮑魚八珍湯」除了外送商機，也搶攻送禮市場。圖／台北晶華酒店提供
「慈禧養生鮑魚八珍湯」除了外送商機，也搶攻送禮市場。圖／台北晶華酒店提供
華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明，獨家調配「九華味」。圖／華泰王子大飯店提供
華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明，獨家調配「九華味」。圖／華泰王子大飯店提供
鎮江醋排骨，好吃也好拍。圖／華泰王子大飯店提供
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