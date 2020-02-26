快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家吃飯／一個人想吃炸物隨時有！方便料理的日式什錦炸餅

聯合報 / 文／柯意如整理、幸福文化提供
有元葉子老師分享的什錦炸餅料理，可依照季節與個人口味調整食材，豐儉由人。圖文／幸福文化提供
有元葉子老師分享的什錦炸餅料理，可依照季節與個人口味調整食材，豐儉由人。圖文／幸福文化提供

一個人住，也要好好吃飯！深夜很想吃炸物又不想麻煩外送時，冰箱打開一弄馬上有得吃。

在日本被比喻為「最會過日子的料理研究家」的料理家有元葉子老師，也喜歡酥酥脆脆的炸物喔！她在著作《料理研究家的餐桌生活學》中，分享了一款方便好吃的日式什錦炸餅，優點是食材千變萬化、可以一次做好冷凍保存，還能搭配季節食材或涼麵丼飯等變化口感。

有元葉子老師在日本被喻為「最會過日子的料理研究家」。圖文／幸福文化提供
有元葉子老師在日本被喻為「最會過日子的料理研究家」。圖文／幸福文化提供

冷凍包裝後保存的炸餅，想吃時拿出來稍微回炸即成，裡面充滿自己喜愛的食材，入口有著幸福溫度，這正是自己料理的成就感。

【酥酥脆脆什錦炸餅】

什錦炸餅這道料理，不太適合一次只做一、兩個。不過，自己在家料理，不但可以挑喜歡的食材組合，剛起鍋熱騰騰的酥脆口感，更是令人難以抗拒。

因此，即便我一個人住，仍舊經常做什錦炸餅。

做什錦炸餅的材料分量不用特別調整，準備方便製作的分量就好。

首先，做一個當天要吃、正常大小的什錦炸餅；剩下的材料就做幾個較小的炸餅，分別用保鮮膜包好之後冷凍保存。（註：放冷後包裝）

【隨心所欲調整食材】

這種冷凍什錦炸餅，意想不到的方便。已經調理到這個階段，只要簡單下把麵，三兩下就可以吃一碗天婦羅烏龍麵或天婦羅蕎麥麵。

當然，也可以將炸餅加熱之後淋上醬油，就多了一道小菜。這樣的什錦炸餅因為分量小，退冰也很快。

冷凍過後的什錦炸餅，縱使味道比不上現炸的好吃，但對於一個人住的狀況來說，這種常備料理仍是非常方便好用的。

另外，大家熟悉的鮮蝦炸餅，加入香氣濃郁的鴨兒芹和山茼蒿，配色非常漂亮。而根據不同季節，夏天可以做蠶豆加干貝的炸餅，冬天則做黃豆和牛蒡炸餅……。

對了！ 我認為只要加了玉米的炸餅就很好吃，是我最喜歡的口味。

什錦炸餅可以隨心所欲地調整食材，靈活運用，這也是這道料理最吸引我的原因之一。

要挑哪些食材？ 什麼樣組合下的什錦炸餅最好吃？ 光是思考這些，對我而言就是一件很開心的事情了。

【隨時都有炸物吃】

做什錦炸餅時，除了當天要吃的分量之外，也會順便多做一些小炸餅冷凍起來。之後要吃，直接拿出來炸就可以了，十分方便！

【摘文選自《料理研究家的餐桌生活學》，作者／有元葉子、譯者／葉韋利、圖文／幸福文化提供】

《料理研究家的餐桌生活學：日本國民料理天后的70則料理基本╳選物提案，打造款待生活的療癒儀式》，作者／有元葉子、譯者／葉韋利、圖文／幸福文化提供
《料理研究家的餐桌生活學：日本國民料理天后的70則料理基本╳選物提案，打造款待生活的療癒儀式》，作者／有元葉子、譯者／葉韋利、圖文／幸福文化提供

延伸閱讀

在家吃飯／做出美味不乾柴 「蒸雞肉」 輕鬆備餐非難事

一口入魂！ 嚴選A5日本和牛　每一口都是奢華的舌尖享受

好市多這款新品怎食用？ 內行網友曝：小心胖嘟嘟！

煮番茄蛋花湯很容易？關鍵3秘訣讓你煮的特別好喝

相關新聞

新冠肺炎發酵！N.Y. Bagels 紐約貝果信義店停業1個月

新冠肺炎對餐飲業造成的影響持續發酵。N.Y. Bagels 紐約貝果宣佈，信義店自3月2日起，將暫停營業一個月，另外仁愛...

在家吃飯／一個人想吃炸物隨時有！方便料理的日式什錦炸餅

一個人住，也要好好吃飯！深夜很想吃炸物又不想麻煩外送時，冰箱打開一弄馬上有得吃。

絕對真實！OLAY宣布「廣告片不再修圖」、SK-II也素顏

修圖，已經成為現代人拍照後的必備手續，不管是PO在FB、IG前，幾乎都要修過圖，或是拍攝時使用濾鏡、特殊拍照App等，修...

U值媒／你的同學不是你的同學？！

東湖大學的六位大學生，為了迎新吸引人氣，鋌而走險地來到了傳說中的「女鬼橋」做恐怖直播，沒想到一發不可收拾，一連串恐怖事件，即將展開！2020月2月27日，你準備好被嚇了嗎？

文化部推今天讀書不Delay 博客來加碼喊滿千打九折

因應新冠肺炎疫情，台北國際書展延期至5月舉行，文化部於2月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。博客來網路書店響應文化部推出「#今...

在家吃飯／做出美味不乾柴 「蒸雞肉」 輕鬆備餐非難事

每天都能細細品嘗自己做的料理，是一件幸福的事。被粉絲喻為「日本最會過日子的料理研究家」有元葉子老師，是知名料理研究家，在...

當時裝周碰上新冠肺炎 鎂光燈沒那麼閃亮了

在新冠肺炎使全球人心惶惶之際，全球四大時裝周依舊如火如荼地展開，但中國大陸籍旅客遭限制入境及各國防疫等級升級，無疑使年度時裝盛事面臨衝擊。

漆黑中前行的明快精確 BALL工程師系列週年紀念作

設計的精華是削去，最經典的事物雖貌似簡約，但總能通過時間考驗、去蕪存菁。為紀念旗下工程師碳氫（Engineer Hydr...

用金屬捕捉大自然幻化之美！喬治傑生全新CURVE新登場

捕捉瞬間成永恆是藝術亙常的課題。設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）為丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG...

台灣最偏遠的角落 台東長濱隱藏版 法餐廳 Sinasera 24

追求自然儼然已成為當代的一種生活風尚，台東長濱鄉Sinasera 24餐廳坐擁無敵海景，加上本地優質食材與主廚受過米其林三星餐廳訓練過的烹飪技巧，無敵海景與本地食材的先天條件，讓我聯想到2019世界第一餐廳南法的Mirazur。

威尼斯建築雙年展 台灣館試組裝搶先公開

第17屆威尼斯建築雙年展將於5月23日至11月29日在義大利舉行，台灣館將在普里奇歐尼宮登場，由建築師曾志偉率領的自然洋行與「草字頭國際」合作策畫的 《台灣郊遊─原始感覺共同合作場域計畫》代表展出，出發前，昨先在台北外雙溪以一比一試組裝公開。

威尼斯建築展 「台灣郊遊」曝光 不強調台灣的台灣館

「我希望人們來到浮動的水都威尼斯，走進台灣館能夠瞬間寧靜下來，有一種安定的感覺。」自然洋行建築設計團隊總監曾志偉表示。由...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。