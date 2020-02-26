在家吃飯／一個人想吃炸物隨時有！方便料理的日式什錦炸餅

一個人住，也要好好吃飯！深夜很想吃炸物又不想麻煩外送時，冰箱打開一弄馬上有得吃。

在日本被比喻為「最會過日子的料理研究家」的料理家有元葉子老師，也喜歡酥酥脆脆的炸物喔！她在著作《料理研究家的餐桌生活學》中，分享了一款方便好吃的日式什錦炸餅，優點是食材千變萬化、可以一次做好冷凍保存，還能搭配季節食材或涼麵丼飯等變化口感。

有元葉子老師在日本被喻為「最會過日子的料理研究家」。圖文／幸福文化提供

冷凍包裝後保存的炸餅，想吃時拿出來稍微回炸即成，裡面充滿自己喜愛的食材，入口有著幸福溫度，這正是自己料理的成就感。

【酥酥脆脆什錦炸餅】

什錦炸餅這道料理，不太適合一次只做一、兩個。不過，自己在家料理，不但可以挑喜歡的食材組合，剛起鍋熱騰騰的酥脆口感，更是令人難以抗拒。

因此，即便我一個人住，仍舊經常做什錦炸餅。

做什錦炸餅的材料分量不用特別調整，準備方便製作的分量就好。

首先，做一個當天要吃、正常大小的什錦炸餅；剩下的材料就做幾個較小的炸餅，分別用保鮮膜包好之後冷凍保存。（註：放冷後包裝）

【隨心所欲調整食材】

這種冷凍什錦炸餅，意想不到的方便。已經調理到這個階段，只要簡單下把麵，三兩下就可以吃一碗天婦羅烏龍麵或天婦羅蕎麥麵。

當然，也可以將炸餅加熱之後淋上醬油，就多了一道小菜。這樣的什錦炸餅因為分量小，退冰也很快。

冷凍過後的什錦炸餅，縱使味道比不上現炸的好吃，但對於一個人住的狀況來說，這種常備料理仍是非常方便好用的。

另外，大家熟悉的鮮蝦炸餅，加入香氣濃郁的鴨兒芹和山茼蒿，配色非常漂亮。而根據不同季節，夏天可以做蠶豆加干貝的炸餅，冬天則做黃豆和牛蒡炸餅……。

對了！ 我認為只要加了玉米的炸餅就很好吃，是我最喜歡的口味。

什錦炸餅可以隨心所欲地調整食材，靈活運用，這也是這道料理最吸引我的原因之一。

要挑哪些食材？ 什麼樣組合下的什錦炸餅最好吃？ 光是思考這些，對我而言就是一件很開心的事情了。

【隨時都有炸物吃】

做什錦炸餅時，除了當天要吃的分量之外，也會順便多做一些小炸餅冷凍起來。之後要吃，直接拿出來炸就可以了，十分方便！

【摘文選自《料理研究家的餐桌生活學》，作者／有元葉子、譯者／葉韋利、圖文／幸福文化提供】