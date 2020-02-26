絕對真實！OLAY宣布「廣告片不再修圖」、SK-II也素顏

修圖，已經成為現代人拍照後的必備手續，不管是PO在FB、IG前，幾乎都要修過圖，或是拍攝時使用濾鏡、特殊拍照App等，修圖，美化了一切事物。在美妝、保養品牌的各種廣告片中，修圖更是必備，總是得要把肌膚上所有瑕疵都修掉，讓人只能看到完美的一面。但「完美」、「虛假」一線之隔，還能相信這些廣告大片嗎？美國保養品牌OLAY日前正式宣布，「未來所有廣告片一律不修圖」，引發網友熱烈討論。

OLAY宣布啟動「Zero Skin Retouching」的計畫，宣告從2021年起，相關的廣告片都不再經過修圖，包括與各意見領袖合作的照片，也都不再經過修圖，目前先推出「Olay Skin Promise」的Logo，未來只要看到相關照片上有這張Logo，就代表廣告片未經修圖。

OLAY表示，身為美國第一個發起不修圖運動的美容品牌，希望呈現出女人最真實的模樣，在聲明中，也表示根據mintel機構的調查顯示，有4成女性認為美妝廣告具有不切實際的視覺效果。

目前已先推出「My Olay」的不修圖廣告計畫，參與計畫的女星Busy Philipps表示，「我是兩個女兒的媽，希望成為『真實』這名詞的榜樣，我不迴避缺點，我有笑紋，這是和家人一起大笑時的紋路」，強調支持這項不修圖計畫，每位女人都有其真實的模樣，不該因為修圖而被隱藏。

不修圖的廣告片，之前日本保養品牌SK-II，也有一系列廣告徹底呈現代言人的「素顏」模樣，包括湯唯、渡邊直美等，完全素顏的模樣也登上官方相關宣傳品上，