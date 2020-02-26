文化部推今天讀書不Delay 博客來加碼喊滿千打九折

因應新冠肺炎疫情，台北國際書展延期至5月舉行，文化部於2月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。博客來網路書店響應文化部推出「#今天讀書不Delay」活動，站上集結各界推薦書單，包含總統蔡英文、文化部長鄭麗君及臉書點名的范琪斐、陳思宏、李屏瑤、林蔚昀等多位作家，並配合博客來227讀書日，加碼推出全館結帳滿千打九折，滿1200送100元E-Coupon。

博客來同步推薦高社群討論的人氣新書，不少是活躍於臉書、IG、Youtube的社群作家，像是百萬人氣Youtuber蔡阿嘎，今於博客來獨家開賣《和蔡桃貴一起長大：阿嘎&二伯的育兒QA寫真紀錄》，收錄粉絲最常問的Q&A以及超萌桃貴的可愛照片，及在IG上擁有22萬粉絲的華文新生代暢銷作家知寒《我在這裡擱淺—有人看到，但沒人知道》等。

另外，2月27日開放預購的還有上萬網友淚推《懶懶1+2》，本書在資生堂《花樁》網路電子版連載，書中細膩刻劃上班族女性悲、喜、愛、鬱之心境，日本上市一個月銷量突破10萬本，及《謝謝你走進我的景深》作者蔡傑曦全新攝影散文集《還想浪費一次的風景：以快門作為擁抱，我們一起抵達了比永遠更遠的地方》。

博客來「#今天讀書不Delay」活動網址：https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000014521