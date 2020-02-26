在家吃飯／做出美味不乾柴 「蒸雞肉」 輕鬆備餐非難事

每天都能細細品嘗自己做的料理，是一件幸福的事。被粉絲喻為「日本最會過日子的料理研究家」有元葉子老師，是知名料理研究家，在《料理研究家的餐桌生活學》中，整理出自己的飲食日常細節分享，細膩且療癒的文字，融合輕鬆料理與品味生活原則，幸福就從從每天「好好吃飯」開始。

蒸雞肉變化很多，加上自己喜歡的調味與材料，輕鬆上桌。示意圖／ingimage 提供

許多人為了準備低熱量餐盒，會從賣場買回處理好的雞胸肉或雞里肌，但苦惱如何料理才不會乾柴，也希望能有多種口味變化，從書中可以看到有元葉子老師對「蒸雞肉」備餐技巧，她隨興善用當季食材，讓簡單的蒸雞肉變成主菜，還有了豐富的變化，你也可以無壓力「快速備餐」。

【蒸雞肉，大有學問】

雞胸肉或雞里肌肉，用「蒸」的方式來做，除了完成一道肉料理之外，雞肉的鮮美精華溶入水中，還能做雞湯，可說一舉兩得。

料理方法很簡單，將雞肉表面抹點鹽，淋上酒，再加入蔥、薑等辛香味調味或香草，蒸熟後就完成了。

蒸好的雞肉可以沾山葵醬油、辣椒醬油、椪醋等醬料，或是用季節香草、大蒜、鹽、胡椒、橄欖油......等，做成清爽的青醬，搭配雞肉，以義式口味來享用；也可以切了蔥花、薑末搭麻油、醬油、豆瓣醬、花椒粉……等，做成中式沾醬。總之，無論什麼樣的沾醬或淋醬，和蒸雞肉都十分對味。 處理好的鮮嫩雞肉加上新鮮當季食材，輕鬆完成美味的一餐。示意圖／ingimage 提供

另外，用手剝成雞絲，拌著鴨兒芹或小松菜吃，或是拌點淋醬也不錯。雞絲也可以用來做越式河粉或三明治。

其他作法還有，以醬油、大蒜、胡椒稍微醃一下雞肉，用烤箱烤到外表呈金黃色，搭著香草、萊姆，是很適合在夏日端上餐桌的一道菜。

蒸完雞肉後鍋底留下的雞湯，是用來做口味濃郁的燉煮料理最理想的食材。無論是煮鹹粥、北非小米，或是咖哩等燉煮菜，有了鮮美湯底，就能輕鬆地完成。

【肉質容易變得乾柴怎麼辦】

經常有人問我，雞肉在蒸煮時，肉質很容易變得乾柴，該怎麼辦？其實，不論蒸雞肉或燙雞肉都一樣，記得肉在煮熟之後，要繼續泡在湯汁中，慢慢放涼。

因為肉在蒸或燙的時候，裡頭的鮮甜精華會滲到湯汁中。把肉浸泡在湯汁裡放涼，這些鮮甜風味就會再回到肉裡。 蒸雞肉保留湯汁，冬天熱熱吃。示意圖／ingimage 提供

光是這樣泡著，就能讓肉吃起來鮮嫩多汁。處理豬肉或是海瓜子肉時，也是用相同的方式，就不會吃到乾澀的豬肉或海瓜子了。

【摘文選自《料理研究家的餐桌生活學》，作者／有元葉子、譯者／葉韋利、圖文／幸福文化提供】

《料理研究家的餐桌生活學：日本國民料理天后的70則料理基本╳選物提案，打造款待生活的療癒儀式》，作者／有元葉子、譯者／葉韋利、圖文／幸福文化提供

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