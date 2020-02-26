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新冠肺炎發酵！N.Y. Bagels 紐約貝果信義店停業1個月
新冠肺炎對餐飲業造成的影響持續發酵。N.Y. Bagels 紐約貝果宣佈，信義店自3月2日起，將暫停營業一個月，另外仁愛店也針對營業時間進行調整。N.Y. Bagels 紐約貝果也表示，「讓我們一起走過這艱辛的這一刻！」
N.Y. Bagels 紐約貝果自1998年創立，已經有超過20年歷史，也是台灣首間半自助式的貝果專賣店，目前在台有信義、仁愛、京站等3間分店。在2月24日時，N.Y. Bagels 紐約貝果考量民眾不想在外面用餐的需求，推出「外帶不限時段享85折」的優惠，又再宣佈暫停營業的訊息。
N.Y. Bagels 紐約貝果表示，仁愛店的營業時間，調整為週一至週五的早上9點至晚間0點；週六、日則為早上8點至晚間0點，至於京站店的營業時間不變。另外信義店自3月2日起，暫停營業1個月至3月31日。
除了N.Y. Bagels 紐約貝果之外，許多知名五星飯店，也都陸續透過取消晚間自助餐餐期、設計外帶便當等方式因應新冠肺炎疫情，台中的香草園法式蔬食餐廳，以及台北的阿金台菜海鮮餐廳也都於日前宣佈，因疫情影響，將無限期停業。
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