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Armani Exchange小林眼鏡獨家賣 「實價化」降價有感

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
Armani Exchange春季女士墨鏡採細緻金屬框設計，彰顯女性時尚魅力。 圖／Luxottica提供
Armani Exchange春季女士墨鏡採細緻金屬框設計，彰顯女性時尚魅力。 圖／Luxottica提供

繼Vogue眼鏡品牌與得恩堂眼鏡獨家合作後，全球知名眼鏡集團Luxottica台灣分公司近日也宣布，旗下另一眼鏡品牌Armani Exchange自2020春季開始將與台灣另一知名眼鏡連鎖品牌小林眼鏡合作，獨家販售Armani Exchange春季新品鏡款。

Luxottica台灣分公司表示，採取獨家通路的合作方式，「實價化（價格統一）」之後，過去因市場通路多元紊亂，一支可能近萬元的Armani Exchange鏡款，現在平均都僅約4000、5000元，且對於品牌知名度的提升，以及眼鏡通路的獨特性建立，都是可期待的。

Armani Exchange本季光學眼鏡顛覆傳統印象，以春日粉嫩色系鏡架、大膽撞色鏡臂Logo設計呈現出濃厚的都會風格。墨鏡部分則主打率性金屬框，而2020的Pantone色「經典藍」鏡面墨鏡，也是2020年春夏的最新潮流時尚。

且自 2月27日起至4月30日止，凡至小林眼鏡選購Armani Exchange光學鏡架，搭配柯達KODAK鏡片，還可享免費升級完美UV鏡片的優惠，完美UV鏡片採用新型吸收式濾光，不僅可阻隔紫外線，也能過濾藍光，功能全面升級。

新生代演員林哲熹帥氣演繹「青春童話系列」光學框，以知性與街頭風格混搭，翻玩眼鏡時尚。 圖／Luxottica提供
新生代演員林哲熹帥氣演繹「青春童話系列」光學框，以知性與街頭風格混搭，翻玩眼鏡時尚。 圖／Luxottica提供
新生代演員林哲熹以一襲紅黑撞色運動機能風衣搭配Armani Exchange眼鏡新品「青春童話系列」個性幾何金屬框墨鏡，展現酷勁街頭風格！ 圖／Luxottica提供
新生代演員林哲熹以一襲紅黑撞色運動機能風衣搭配Armani Exchange眼鏡新品「青春童話系列」個性幾何金屬框墨鏡，展現酷勁街頭風格！ 圖／Luxottica提供

Armani 品牌 紫外線

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