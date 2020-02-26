Armani Exchange小林眼鏡獨家賣 「實價化」降價有感
繼Vogue眼鏡品牌與得恩堂眼鏡獨家合作後，全球知名眼鏡集團Luxottica台灣分公司近日也宣布，旗下另一眼鏡品牌Armani Exchange自2020春季開始將與台灣另一知名眼鏡連鎖品牌小林眼鏡合作，獨家販售Armani Exchange春季新品鏡款。
Luxottica台灣分公司表示，採取獨家通路的合作方式，「實價化（價格統一）」之後，過去因市場通路多元紊亂，一支可能近萬元的Armani Exchange鏡款，現在平均都僅約4000、5000元，且對於品牌知名度的提升，以及眼鏡通路的獨特性建立，都是可期待的。
Armani Exchange本季光學眼鏡顛覆傳統印象，以春日粉嫩色系鏡架、大膽撞色鏡臂Logo設計呈現出濃厚的都會風格。墨鏡部分則主打率性金屬框，而2020的Pantone色「經典藍」鏡面墨鏡，也是2020年春夏的最新潮流時尚。
且自 2月27日起至4月30日止，凡至小林眼鏡選購Armani Exchange光學鏡架，搭配柯達KODAK鏡片，還可享免費升級完美UV鏡片的優惠，完美UV鏡片採用新型吸收式濾光，不僅可阻隔紫外線，也能過濾藍光，功能全面升級。
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