Armani Exchange小林眼鏡獨家賣 「實價化」降價有感

繼Vogue眼鏡品牌與得恩堂眼鏡獨家合作後，全球知名眼鏡集團Luxottica台灣分公司近日也宣布，旗下另一眼鏡品牌Armani Exchange自2020春季開始將與台灣另一知名眼鏡連鎖品牌小林眼鏡合作，獨家販售Armani Exchange春季新品鏡款。

Luxottica台灣分公司表示，採取獨家通路的合作方式，「實價化（價格統一）」之後，過去因市場通路多元紊亂，一支可能近萬元的Armani Exchange鏡款，現在平均都僅約4000、5000元，且對於品牌知名度的提升，以及眼鏡通路的獨特性建立，都是可期待的。

Armani Exchange本季光學眼鏡顛覆傳統印象，以春日粉嫩色系鏡架、大膽撞色鏡臂Logo設計呈現出濃厚的都會風格。墨鏡部分則主打率性金屬框，而2020的Pantone色「經典藍」鏡面墨鏡，也是2020年春夏的最新潮流時尚。