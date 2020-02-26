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漆黑中前行的明快精確 BALL工程師系列週年紀念作
設計的精華是削去，最經典的事物雖貌似簡約，但總能通過時間考驗、去蕪存菁。為紀念旗下工程師碳氫（Engineer Hydrocarbon）系列問世十五周年，波爾表（BALL）近日推出了具高機能性的Engineer Hydrocarbon Original潛水腕表，集精準、抗磁、深潛與夜間照明於一身，將時間智慧精簡凝鍊。
採用精鋼表殼的40毫米表面中，六點鐘方向的Chronometer、1000-Gauss與200M的字樣，開宗明義將「通過瑞士天文台認證」、「抗磁1000高斯」與「防水200米」的三件事實畢其功於一役。黑色的表圈與表面上，指針與刻度數字都採用可自體發光的微型氣燈，無須電池或太陽能，便能在夜間明快辨讀時間。鎳合金的防磁保護罩與專利的游絲鎖（SpringLock）抗震系統，則能有效降低撞擊，提高包含但不限於潛水的戶外運動，更為堅強精密的機能防護。
而漢米爾頓（Hamilton）日前則有新款Khaki Field Titanium Automatic腕表，在既有的設計基礎上，將42毫米的表殼易為更加輕盈的黑色PVD鈦金屬，並搭配咖啡色皮表帶。24小時制的表面中並運用以褐色夜光塗料，防水性能也達100米，展現硬派、無懼的軍事氣息。
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