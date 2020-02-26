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用金屬捕捉大自然幻化之美！喬治傑生全新CURVE新登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生全新CURVE系列捕捉大自然中的完美線條。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新CURVE系列捕捉大自然中的完美線條。圖／喬治傑生提供

捕捉瞬間成永恆是藝術亙常的課題。設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）為丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）以雲為發想，創作出全新的CURVE系列珠寶，透過精湛的工藝手法將純銀和18K黃金表現完美弧線，成為一系列穿戴在身上的各式珠寶。日系品牌AHKAH的twilight moon則以珍珠母貝與K金的光輝捕捉日夜交際瞬間稍縱即逝的魔幻風景。

與喬治傑生合作逾30年的蕾姬歐芙嘉擅長以極簡線條捕捉大自然。此次以2006年問世501號純銀戒指為藍本，將珠寶視為3D雕塑，希望透過金屬同時呈現柔潤感及透過線條所產生的優雅流暢感。雖說描繪的是變化莫測的雲，但作品線條仿若海浪撞擊沙灘所造成的波紋，又似月光倒映在水面上波光粼粼，整體張力又如懸崖上石面的鋒利線條，彷彿完整收納大自然的各種律動。全系列共有耳環、手環、戒指、項鍊和頸環共8款作品。

AHKAH全新上市的twilight moon系列描繪在天色變化下月亮的各種姿態，靈感來自晨曦和日落時分被夕陽暈染的天際。例如lunar eclipse和crescent pearl以黃k金、鑽石和珍珠溫潤的光澤描繪運量的陰晴圓缺。le coeur則以流蘇般的金屬軟鍊比擬如瀑布般傾洩而下的月光。Lunaire、lunar blink、tina moon等作品分別以不同的手法將具象的彎月溫柔戴上身。

喬治傑生CURVE系列18K金純銀雙色鍊墜，10,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生CURVE系列18K金純銀雙色鍊墜，10,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新CURVE系列由純銀和18K黃金組成。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新CURVE系列由純銀和18K黃金組成。圖／喬治傑生提供
AHKAH lunar blink 18K黃金鑽石珍珠耳環，19,800元。圖／AHKAH 提供
AHKAH lunar blink 18K黃金鑽石珍珠耳環，19,800元。圖／AHKAH 提供
AHKAH tina moon 18K黃金與白金鑲鑽戒指，68,100元。圖／AHKAH 提供
AHKAH tina moon 18K黃金與白金鑲鑽戒指，68,100元。圖／AHKAH 提供
AHKAH lunar eclipse 珍珠母貝耳環，57,400元。圖／AHKAH 提供
AHKAH lunar eclipse 珍珠母貝耳環，57,400元。圖／AHKAH 提供
AHKAH le coeur cascade 18K黃金耳環，13,000元。圖／AHKAH 提供
AHKAH le coeur cascade 18K黃金耳環，13,000元。圖／AHKAH 提供
喬治傑生CURVE系列純銀耳環，建議售價5700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生CURVE系列純銀耳環，建議售價5700元。圖／喬治傑生提供
AHKAH crescent pearl pave 18K黃金鑽石珍珠項鍊，21,400元。圖／AHKAH 提供
AHKAH crescent pearl pave 18K黃金鑽石珍珠項鍊，21,400元。圖／AHKAH 提供
喬治傑生CURVE系列18K金純銀雙色手環，16萬元。圖／喬治傑生提供
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珠寶 皇室

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