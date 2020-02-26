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用金屬捕捉大自然幻化之美！喬治傑生全新CURVE新登場
捕捉瞬間成永恆是藝術亙常的課題。設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）為丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）以雲為發想，創作出全新的CURVE系列珠寶，透過精湛的工藝手法將純銀和18K黃金表現完美弧線，成為一系列穿戴在身上的各式珠寶。日系品牌AHKAH的twilight moon則以珍珠母貝與K金的光輝捕捉日夜交際瞬間稍縱即逝的魔幻風景。
與喬治傑生合作逾30年的蕾姬歐芙嘉擅長以極簡線條捕捉大自然。此次以2006年問世501號純銀戒指為藍本，將珠寶視為3D雕塑，希望透過金屬同時呈現柔潤感及透過線條所產生的優雅流暢感。雖說描繪的是變化莫測的雲，但作品線條仿若海浪撞擊沙灘所造成的波紋，又似月光倒映在水面上波光粼粼，整體張力又如懸崖上石面的鋒利線條，彷彿完整收納大自然的各種律動。全系列共有耳環、手環、戒指、項鍊和頸環共8款作品。
AHKAH全新上市的twilight moon系列描繪在天色變化下月亮的各種姿態，靈感來自晨曦和日落時分被夕陽暈染的天際。例如lunar eclipse和crescent pearl以黃k金、鑽石和珍珠溫潤的光澤描繪運量的陰晴圓缺。le coeur則以流蘇般的金屬軟鍊比擬如瀑布般傾洩而下的月光。Lunaire、lunar blink、tina moon等作品分別以不同的手法將具象的彎月溫柔戴上身。
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