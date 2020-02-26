美白飲品隨身帶掀熱潮 2020美白保養產值上衝7000億

亞洲女性熱衷美白，美白商機逐年茁壯蓬勃，根據紐約時報報導，全球皮膚美白市場持續擴大，預估2020年，將成長到230億美元（約新台幣6936億元），相關美白商品，近年來也從保養品快速多元發展，擴及飲品、保健食品，女性朋友各有所好，也會多管齊下。

純淨之羽PURE YU品牌創辦人Angela表示，吃的保養其實是最原始的根本，美白飲品可以補充平常不易攝取的美麗養份，達到由內到外零死角的保養，就像是形成一把隱形陽傘。

純淨之羽PURE YU今年春天推出「雪之皙養妍激光飲」，特別添加來自以色列專利的多氫番茄紅素 （晶鑽蕃茄）成分，日前更獲得歐洲營養化妝品原料新產品創新獎（FSA）。

在口感與味覺方面，「雪之皙養妍激光飲」呈現的是水蜜桃風味，清新淡甜、零脂肪低熱量，每包只有18大卡，可直接口服或加入各種飲品、優格、沙拉、點心裡，且採每份獨立包裝，輕巧好攜帶，方便隨時隨地方便補給，Angela建議可睡前或空腹食用，基礎保養每日一包，加強保養每日可2~3包。