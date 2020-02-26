快訊

脫歐後脫英？蘇格蘭衝歐盟「二次獨立公投」之路

東奧可能取消 若五月前疫情未控制

美白飲品隨身帶掀熱潮 2020美白保養產值上衝7000億

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
雪之皙養妍激光飲。 圖／PURE YU提供
雪之皙養妍激光飲。 圖／PURE YU提供

亞洲女性熱衷美白，美白商機逐年茁壯蓬勃，根據紐約時報報導，全球皮膚美白市場持續擴大，預估2020年，將成長到230億美元（約新台幣6936億元），相關美白商品，近年來也從保養品快速多元發展，擴及飲品、保健食品，女性朋友各有所好，也會多管齊下。

純淨之羽PURE YU品牌創辦人Angela表示，吃的保養其實是最原始的根本，美白飲品可以補充平常不易攝取的美麗養份，達到由內到外零死角的保養，就像是形成一把隱形陽傘。

純淨之羽PURE YU今年春天推出「雪之皙養妍激光飲」，特別添加來自以色列專利的多氫番茄紅素 （晶鑽蕃茄）成分，日前更獲得歐洲營養化妝品原料新產品創新獎（FSA）。

在口感與味覺方面，「雪之皙養妍激光飲」呈現的是水蜜桃風味，清新淡甜、零脂肪低熱量，每包只有18大卡，可直接口服或加入各種飲品、優格、沙拉、點心裡，且採每份獨立包裝，輕巧好攜帶，方便隨時隨地方便補給，Angela建議可睡前或空腹食用，基礎保養每日一包，加強保養每日可2~3包。

美白 紐約時報 保健食品

延伸閱讀

臉上噴發水潤光！蘭蔻全新「極光水」微小泡泡超好吸收

口罩戴好戴滿如何美白？ 泥炭毛孔面膜敷出透亮滑嫩鼻

調查顯示女性平均有五到九罐保養品 保濕就有三罐

迪麗熱巴連逛街也要敷面膜？女神零死角美顏、美腿術這樣做

相關新聞

台灣最偏遠的角落 台東長濱隱藏版 法餐廳 Sinasera 24

追求自然儼然已成為當代的一種生活風尚，台東長濱鄉Sinasera 24餐廳坐擁無敵海景，加上本地優質食材與主廚受過米其林三星餐廳訓練過的烹飪技巧，無敵海景與本地食材的先天條件，讓我聯想到2019世界第一餐廳南法的Mirazur。

威尼斯建築雙年展 台灣館試組裝搶先公開

第17屆威尼斯建築雙年展將於5月23日至11月29日在義大利舉行，台灣館將在普里奇歐尼宮登場，由建築師曾志偉率領的自然洋行與「草字頭國際」合作策畫的 《台灣郊遊─原始感覺共同合作場域計畫》代表展出，出發前，昨先在台北外雙溪以一比一試組裝公開。

威尼斯建築展 「台灣郊遊」曝光 不強調台灣的台灣館

「我希望人們來到浮動的水都威尼斯，走進台灣館能夠瞬間寧靜下來，有一種安定的感覺。」自然洋行建築設計團隊總監曾志偉表示。由...

獨／新冠肺炎衝擊！古堡風「阿金台菜」3月1日無限期停業

倒店餐廳又一間！以宮廷風裝潢為代表特色，提供多款海鮮料理、套餐的「阿金台菜海鮮餐廳」，2月25日於官方臉書宣告，「為防武...

臉上噴發水潤光！蘭蔻全新「極光水」微小泡泡超好吸收

酵素保養，對愛保養的人來說都不陌生，台灣人多數從日本保養品知道酵素保養，其實全球保養界也都跟上這股酵素保養風潮，而且研究...

7-11「經典鹹蛋黃季」登場！奶黃流沙菠蘿包、鹹蛋黃飯糰超邪惡

就像香菜、芋泥一樣，鹹蛋黃也始終擁有一群死忠的愛好者，如果你愛吃鹹蛋黃或流沙口感，現在可以大飽口腹之慾！7－ELEVEN...

胸前挖4個洞 艾兒芬妮黑衣穿出性感書卷味

好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）這幾年可說是備受時尚品牌青睞，清新可愛的形象特別適合女孩子氣、娃娃風的造型...

奇奇蒂蒂、小鹿斑比當主角！HOLA「迪士尼櫻花季聯名系列」3月5日登場

原本在迪士尼家族中不太高調的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，今年頻頻出現當主角，繼7－ELEVEN櫻花季集點之後，HOLA特力和樂將...

OMG！李佳琦親自教化妝 洗手後第一步居然不是塗防曬乳

被稱為大陸美妝第一帶貨網紅李佳琦，最近受到疫情影響，也只能宅在家，日前他上大陸節目「嘿！你在幹嘛呢？」，在節目上透露了自...

4大超商迎戰228連假！「咖啡、鮮食、零食」多項優惠買起來

4大超商迎戰228連假，不僅強化備貨量，更推出咖啡、鮮食、冷凍食品等優惠。由於防疫期間許多人減少出門頻率，超商也鎖定「宅...

BLACKPINK登封面！堆疊戒指Lisa展搖滾魂 Jennie秀個性

當紅的韓國女團BLACKPINK一起登上韓國時尚雜誌封面，由曾為精品品牌古馳、Cardi B和Selena Gomez等...

泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波

CALVIN KLEIN釋出全新的丹寧、內衣系列形象廣告，由性感爆棚的泫雅和大陸饒舌歌手王琳凱（小鬼，Lil Ghost...

熱門新聞

史上最誇張！君品酒店推「加拿大活龍蝦」吃到飽

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

好市多進口奇異果農藥超標十倍 1.5萬公斤遭退運銷毀

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

228連假後恐有大陸冷氣團報到 北台灣高溫跌3、4度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。