威尼斯建築展 「台灣郊遊」曝光 不強調台灣的台灣館
「我希望人們來到浮動的水都威尼斯，走進台灣館能夠瞬間寧靜下來，有一種安定的感覺。」自然洋行建築設計團隊總監曾志偉表示。由自然洋行和草字頭國際共同策展的2020年威尼斯建築雙年展台灣館，今天首度曝光。走進一比一組裝的展場中，光影流動、水聲潺潺，的確讓人瞬間安靜下來。
本屆台灣館以「台灣郊遊」為主題，分四大展區展示自然洋行五個建築項目，包括「少少:原始感覺室」、「天然修道院」、「類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」、「動美學:森大」等。
其中「少少:原始感覺室」是自然洋行以陽明山郊野為基地，獲ADA新銳建築獎特別獎之作品。此為自然洋行探索都市文明和森林自然的工作場域，以光澤、草、佛像、花、香氣、聲音和瑜珈等「天然感」精神之物，轉化數位生活的療癒探索計畫。
「野長城:原始知覺研究室」則是設於北京近郊的野長城，研究當地的氣候生態，提供當地房地產發展生做為參考。「類生態光學冥想屋」則與春池玻璃合作，運用春池回收玻璃的再利用技術與特質，打造一個無論在材料、資源、能量與生命都能不段循環啟發的山洞。
自然洋行這幾件作品，展出時都是以縮小尺寸放入展場，給予觀者最直接的感受。曾志偉表示，「展出的物件本身就能傳達材料和氣氛的感受」。自然洋行作品多位於山林，其在威尼斯的展場則是封閉的普里奇歐尼宮。曾志偉透露，開幕時會邀來香氛藝術家，根據事件和台灣調整出特殊的氣味，「可能是記憶的氣味，也可能是當地物種的氣味」，給予民眾「感受上的體會」，讓民眾感受到大自然的氛圍。
自然洋行團隊成立十多年來，根據氣候發展出各種改造氣候與對應大自然的輕構建材。曾志偉從早期郵差分信件的綠色塑膠龍，發展出一個特殊的貯藏塑膠櫃，將這些創意建材收藏其中，在台灣館中展出。
曾志偉有著迥異其他建築師的成長背景。他國小時被送到帛琉群島六年，2003年起在峇里島成立工作室，每年在此居住半年，還曾在峇里島的村郊野地嘗試自給自足一個月。「峇里島給我很多反思，包括技術和大自然。」他表示，帛琉和峇里島兩地讓他學會「不專業的訓練下發展自然發展的生活方式」，運用直覺創作作品。
特殊的生長背景，讓曾志偉的作品和也迥異過去台灣館作品，不這麼「台灣」。被問到想讓外人看到甚麼樣的台灣?「我沒有特別強調台灣或台灣地區是什麼。」他說，「台灣館」是外交傘，不少評審希望「台灣館」要強調台灣是甚麼，但也有評審認為不需要。他認為，本屆台灣館作品「是從台灣來的，中央山脈孕育了許多有趣的人，有趣的事」。
2020年威尼斯建築雙年展5月23日開展，但義大利疫情嚴峻，威尼斯嘉年華因此中斷。國美館館長林志明表示，3月1日前威尼斯所有博物館將不對外開放，威尼斯嘉年華雖然取消，但威尼斯建築展大會目前尚未針對疫情發布相關因應措施或停辦延期等公告，因此台灣館仍將依原定展覽規畫進行，並遵守當地防疫措施。此外，台灣館也會持續與義大利相關單位保持聯繫，針對疫情進行備案研擬及評估。此次策展團隊自然洋行成員多為25到28歲，林志明表示，期許年輕團隊「能有很高彈性」，快速因應環境的變化。
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