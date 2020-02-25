威尼斯建築展 「台灣郊遊」曝光 不強調台灣的台灣館

「我希望人們來到浮動的水都威尼斯，走進台灣館能夠瞬間寧靜下來，有一種安定的感覺。」自然洋行建築設計團隊總監曾志偉表示。由自然洋行和草字頭國際共同策展的2020年威尼斯建築雙年展台灣館，今天首度曝光。走進一比一組裝的展場中，光影流動、水聲潺潺，的確讓人瞬間安靜下來。

本屆台灣館以「台灣郊遊」為主題，分四大展區展示自然洋行五個建築項目，包括「少少:原始感覺室」、「天然修道院」、「類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」、「動美學:森大」等。

其中「少少:原始感覺室」是自然洋行以陽明山郊野為基地，獲ADA新銳建築獎特別獎之作品。此為自然洋行探索都市文明和森林自然的工作場域，以光澤、草、佛像、花、香氣、聲音和瑜珈等「天然感」精神之物，轉化數位生活的療癒探索計畫。

「野長城:原始知覺研究室」則是設於北京近郊的野長城，研究當地的氣候生態，提供當地房地產發展生做為參考。「類生態光學冥想屋」則與春池玻璃合作，運用春池回收玻璃的再利用技術與特質，打造一個無論在材料、資源、能量與生命都能不段循環啟發的山洞。

自然洋行這幾件作品，展出時都是以縮小尺寸放入展場，給予觀者最直接的感受。曾志偉表示，「展出的物件本身就能傳達材料和氣氛的感受」。自然洋行作品多位於山林，其在威尼斯的展場則是封閉的普里奇歐尼宮。曾志偉透露，開幕時會邀來香氛藝術家，根據事件和台灣調整出特殊的氣味，「可能是記憶的氣味，也可能是當地物種的氣味」，給予民眾「感受上的體會」，讓民眾感受到大自然的氛圍。

自然洋行團隊成立十多年來，根據氣候發展出各種改造氣候與對應大自然的輕構建材。曾志偉從早期郵差分信件的綠色塑膠龍，發展出一個特殊的貯藏塑膠櫃，將這些創意建材收藏其中，在台灣館中展出。

曾志偉有著迥異其他建築師的成長背景。他國小時被送到帛琉群島六年，2003年起在峇里島成立工作室，每年在此居住半年，還曾在峇里島的村郊野地嘗試自給自足一個月。「峇里島給我很多反思，包括技術和大自然。」他表示，帛琉和峇里島兩地讓他學會「不專業的訓練下發展自然發展的生活方式」，運用直覺創作作品。

特殊的生長背景，讓曾志偉的作品和也迥異過去台灣館作品，不這麼「台灣」。被問到想讓外人看到甚麼樣的台灣?「我沒有特別強調台灣或台灣地區是什麼。」他說，「台灣館」是外交傘，不少評審希望「台灣館」要強調台灣是甚麼，但也有評審認為不需要。他認為，本屆台灣館作品「是從台灣來的，中央山脈孕育了許多有趣的人，有趣的事」。