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臉上噴發水潤光！蘭蔻全新「極光水」微小泡泡超好吸收
酵素保養，對愛保養的人來說都不陌生，台灣人多數從日本保養品知道酵素保養，其實全球保養界也都跟上這股酵素保養風潮，而且研究發現，亞洲人超愛精華水、化妝水的保養，這也讓蘭蔻宣布推出全新「超極光活粹晶露」，暱稱為「極光水」，含有97%激光酵素複合精華與3%植萃精油，使用後臉上散發出「極光美肌」。
受污染的日常環境、日夜顛倒的生活作息，是皮膚出現問題的最大主因，透過酵素保養來抵禦，蘭蔻投入「酵素科研」領域研究長達30年，針對亞洲人保養習慣，推出精華水超極光活粹晶露，作為體現澄淨肌膚的關鍵能量。
蘭蔻發現，酵素能修護肌膚，形成保護膜，還能保濕、均勻膚色與淘汰老廢角質。
蘭蔻極光水內含激光酵素複合精華，從法國山毛櫸芽中萃取出精華，山毛櫸每年僅有2至3周可以手工採摘，一摘下就得先快速急凍，保護酵素活性，之後萃取精華改善肌膚澄淨度；另外激光水中還有提供保濕、光潤感的精油，包括大馬士革玫瑰精油、葡萄籽油、維生素E、葵花油。
每回使用極光水時，瓶中會有蘭蔻獨家專利極光激活棒，搖晃瓶身讓水油混合，激盪出細小泡泡，之後用手或化妝棉，直接擦在臉上，更能加速吸收。
極光水日前一曝光，馬上引發熱賣，當紅美妝部落客李佳琦還在直播中推薦極光水，瞬間秒殺賣出超好成績。
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