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7-11「經典鹹蛋黃季」登場！奶黃流沙菠蘿包、鹹蛋黃飯糰超邪惡

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN「奶黃流沙菠蘿包」，售價49元，數量有限售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「奶黃流沙菠蘿包」，售價49元，數量有限售完為止。圖／7－ELEVEN提供

就像香菜、芋泥一樣，鹹蛋黃也始終擁有一群死忠的愛好者，如果你愛吃鹹蛋黃或流沙口感，現在可以大飽口腹之慾！7－ELEVEN與統一麵包、龍鳳、樂事、波的多、優雅食點心餅、盛香珍等攜手，獨家開發出12款鹹蛋黃口味的鮮食、零食，即日起至3月24日於全台門市推出「經典鹹蛋黃季」，其中「奶黃流沙菠蘿包」、「貝殼流沙麵包」都是超邪惡的好滋味，另外還有首度登場的「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」，鹹蛋黃控快衝一波！

7－ELEVEN去年推出的鹹蛋黃零食，最高一個月曾締造熱銷超過10萬包的紀錄，可見鹹蛋黃的魅力，今年鹹蛋黃整體品項數較去年成長1倍以上。

首度將鹹蛋黃包入飯糰的7－ELEVEN「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」搭配經典肉鬆；「鹹蛋黃炒飯」使用日本IH炒食機高溫將整顆鹹蛋黃爆炒，讓每顆飯粒都能包裹鹹蛋黃，搭配台式蒜香炸雞；「龍鳳鹹蛋黃香菇肉包」則將鹹蛋黃加入特製滷煮的香菇及特選豬後腿肉，內餡豐富有層次。

統一麵包去年底推出由世界麵包大賽得主游東運打造的「貝殼流沙麵包」，獨家調製鹹蛋黃和卡士達雙餡流沙醬，邪惡爆餡令人回味無窮，即日起全台7－ELEVEN門市都吃得到；另一款限量的「奶黃流沙菠蘿包」微波加熱後香甜菠蘿皮與奶黃鹹香的多層次風味，也讓人欲罷不能。

7－ELEVEN「經典鹹蛋黃季」主題架推出7款獨家零食，最特別的是引進泰國最熱銷、每月銷售破百萬包的「Tasto鹹蛋黃原味洋芋片」，另外還有「樂事鹹蛋黃味洋芋片」、「波的多洋芋片－海苔鹹蛋黃風味」、「超寬條餅－鹹蛋黃風味」、「鹹蛋黃千層派」、「盛香珍鹹蛋黃流沙曲奇」等獨家商品。

此外，7－ELEVEN線上購物中心也有近30款鹹蛋黃商品供民眾挑選，首推台灣古早味零食「彰化昇田鹹蛋麥芽餅」，還有鹹蛋黃風味的牛軋派、爆米花、泡麵等。

Tasto鹹蛋黃原味洋芋片，售價69元。圖／7－ELEVEN提供
Tasto鹹蛋黃原味洋芋片，售價69元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」首次將鹹蛋黃包進飯糰，搭配經典肉鬆；「鹹蛋黃炒飯」則搭配台式蒜香炸雞。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」首次將鹹蛋黃包進飯糰，搭配經典肉鬆；「鹹蛋黃炒飯」則搭配台式蒜香炸雞。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「貝殼流沙麵包」，售價35元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「貝殼流沙麵包」，售價35元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」，售價39元，2月26日至3月24日搭配指定飲料省10元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」，售價39元，2月26日至3月24日搭配指定飲料省10元。圖／7－ELEVEN提供
超寬條餅－鹹蛋黃風味，售價39元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
超寬條餅－鹹蛋黃風味，售價39元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「龍鳳鹹蛋黃香菇肉包」將鹹蛋黃加入特製滷煮的香菇及特選豬後腿肉，內餡豐富有層次。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「龍鳳鹹蛋黃香菇肉包」將鹹蛋黃加入特製滷煮的香菇及特選豬後腿肉，內餡豐富有層次。圖／7－ELEVEN提供
盛香珍鹹蛋黃流沙曲奇，售價60元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
盛香珍鹹蛋黃流沙曲奇，售價60元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
鹹蛋黃千層派，售價49元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
鹹蛋黃千層派，售價49元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
看好鹹蛋黃商機，7－ELEVEN攜手國內外龍頭大廠獨家開發12款鹹蛋黃口味的鮮食、零食新品。圖／7－ELEVEN提供
看好鹹蛋黃商機，7－ELEVEN攜手國內外龍頭大廠獨家開發12款鹹蛋黃口味的鮮食、零食新品。圖／7－ELEVEN提供
波的多洋芋片－海苔鹹蛋黃風味，售價30元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
波的多洋芋片－海苔鹹蛋黃風味，售價30元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
樂事鹹蛋黃味洋芋片，售價45元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
樂事鹹蛋黃味洋芋片，售價45元，7－ELEVEN獨家。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「鹹蛋黃炒飯」，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
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