胸前挖4個洞 艾兒芬妮黑衣穿出性感書卷味

好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）這幾年可說是備受時尚品牌青睞，清新可愛的形象特別適合女孩子氣、娃娃風的造型。近日她出席新電影《All The Bright Places》的首映會，穿了一身黑色連身褲配眼鏡，不同以往的造型風格特別搶鏡。

艾兒芬妮這身黑色連身褲裝出自GUCCI春夏系列，上身鏤空的設計性感卻不過於裸露，該圖騰看起來也很像GUCCI發源地佛羅倫斯的市徽。而GUCCI春夏秀上許多模特兒都戴著粗框眼鏡登場，艾兒芬妮同樣複製這樣的造型，頗有搞怪書卷味。