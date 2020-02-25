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胸前挖4個洞 艾兒芬妮黑衣穿出性感書卷味
好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）這幾年可說是備受時尚品牌青睞，清新可愛的形象特別適合女孩子氣、娃娃風的造型。近日她出席新電影《All The Bright Places》的首映會，穿了一身黑色連身褲配眼鏡，不同以往的造型風格特別搶鏡。
艾兒芬妮這身黑色連身褲裝出自GUCCI春夏系列，上身鏤空的設計性感卻不過於裸露，該圖騰看起來也很像GUCCI發源地佛羅倫斯的市徽。而GUCCI春夏秀上許多模特兒都戴著粗框眼鏡登場，艾兒芬妮同樣複製這樣的造型，頗有搞怪書卷味。
回顧這陣子艾兒芬妮出席活動很多時候都穿上GUCCI的服裝，駕馭功力也不錯，她私下也是品牌商品的愛用者，或許我們可以在近期之內發現她變成GUCCI廣告的主角也說不定喔！
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