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奇奇蒂蒂、小鹿斑比當主角！HOLA「迪士尼櫻花季聯名系列」3月5日登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
HOLA特力和樂迪士尼櫻花季聯名新品請出森林系的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，共推出16款居家用品。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂迪士尼櫻花季聯名新品請出森林系的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，共推出16款居家用品。圖／HOLA提供

原本在迪士尼家族中不太高調的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，今年頻頻出現當主角，繼7－ELEVEN櫻花季集點之後，HOLA特力和樂將於3月5日開賣的迪士尼櫻花季聯名新品，也請出森林系的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，共推出16款居家用品，其中像是可攜式和室椅、首度推出的紗布巾都是春夏居家、外出露營的好物。

HOLA特力和樂、迪士尼櫻花季聯名新品囊括客廳、臥室、廚房、餐桌的各種生活用品，將奇奇蒂蒂、小鹿斑比的可愛模樣搬到家中，不論是奇奇蒂蒂抱著橡果、草莓或是小鹿斑比追逐蝴蝶嬉戲的歡樂景象，彷彿春天森林的清新畫面就在眼前。

16款HOLA特力和樂 X 奇奇蒂蒂、小鹿斑比聯名新品包括純棉寢具組、純棉涼被、木棉絲涼被、懶骨頭、長抱枕、造型抱枕、香氛石、玻璃水瓶、附蓋馬克杯、圍裙、造型煎鍋，還有首度推出的紗布巾、可攜式和室椅、釋壓踏墊、橡膠木鍋墊、木質面紙盒等，其中釋壓踏墊、木質面紙盒為預購商品，3月5日起於全台HOLA特力和樂門市、HOLA petite選物店、特力＋購物網開賣。

本次HOLA特力和樂推出的純棉寢具組除了有可愛的奇奇蒂蒂之外，被套上也有俏皮的毛球滾邊；奇奇蒂蒂款的可攜式和室椅是可摺疊設計，並且附有把手、方便攜帶；附蓋馬克杯的杯蓋柄是雙面設計，共有奇奇蒂蒂、小鹿斑比兩款。

HOLA迪士尼系列櫻花季橡果造型抱枕－奇奇款、草莓造型抱枕－蒂蒂款，原價皆為999元、特價皆為799元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季橡果造型抱枕－奇奇款、草莓造型抱枕－蒂蒂款，原價皆為999元、特價皆為799元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季造型抱枕，原價799元、特價599元，共有奇奇、蒂蒂兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季造型抱枕，原價799元、特價599元，共有奇奇、蒂蒂兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季可攜式和室椅－奇奇蒂蒂款，原價1,290元、特價999元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季可攜式和室椅－奇奇蒂蒂款，原價1,290元、特價999元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季造型香氛石，原價699元、特價499元，共有奇奇蒂蒂、小鹿斑比兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季造型香氛石，原價699元、特價499元，共有奇奇蒂蒂、小鹿斑比兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季長抱枕－奇奇蒂蒂款，原價999元、特價799元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季長抱枕－奇奇蒂蒂款，原價999元、特價799元。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂迪士尼櫻花季聯名新品請出森林系的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，共推出16款居家用品。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂迪士尼櫻花季聯名新品請出森林系的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，共推出16款居家用品。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季木質面紙盒－奇奇蒂蒂款，原價599元、特價499元，需預購。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季木質面紙盒－奇奇蒂蒂款，原價599元、特價499元，需預購。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季釋壓廚房踏墊－奇奇蒂蒂款，原價799元、特價599元，需預購。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季釋壓廚房踏墊－奇奇蒂蒂款，原價799元、特價599元，需預購。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季釋壓廚房踏墊－小鹿斑比款，原價799元、特價599元，需預購。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季釋壓廚房踏墊－小鹿斑比款，原價799元、特價599元，需預購。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季圍裙－奇奇蒂蒂，原價999元、特價699元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季圍裙－奇奇蒂蒂，原價999元、特價699元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季單層玻璃水瓶附袋500ml，原價399元、特價299元，共兩款；HOLA迪士尼系列附蓋馬克杯，原價599元、特價399元，共兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季單層玻璃水瓶附袋500ml，原價399元、特價299元，共兩款；HOLA迪士尼系列附蓋馬克杯，原價599元、特價399元，共兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季懶骨頭，原價3,490元、特價2,990元，共有奇奇、蒂蒂兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季懶骨頭，原價3,490元、特價2,990元，共有奇奇、蒂蒂兩款。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季純棉床被組－奇奇蒂蒂雙人4件組，原價6,980元、特價4,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季純棉床被組－奇奇蒂蒂雙人4件組，原價6,980元、特價4,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季純棉涼被（單人）－奇奇蒂蒂，原價2,480元、特價1,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季純棉涼被（單人）－奇奇蒂蒂，原價2,480元、特價1,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季造型煎鍋20cm－奇奇蒂蒂款，原價899元、特價599元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季造型煎鍋20cm－奇奇蒂蒂款，原價899元、特價599元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季木棉絲涼被（單人）－小鹿斑比，原價3,280元、特價1,680元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列櫻花季木棉絲涼被（單人）－小鹿斑比，原價3,280元、特價1,680元。圖／HOLA提供

櫻花季 HOLA 迪士尼

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