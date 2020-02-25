奇奇蒂蒂、小鹿斑比當主角！HOLA「迪士尼櫻花季聯名系列」3月5日登場
原本在迪士尼家族中不太高調的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，今年頻頻出現當主角，繼7－ELEVEN櫻花季集點之後，HOLA特力和樂將於3月5日開賣的迪士尼櫻花季聯名新品，也請出森林系的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，共推出16款居家用品，其中像是可攜式和室椅、首度推出的紗布巾都是春夏居家、外出露營的好物。
HOLA特力和樂、迪士尼櫻花季聯名新品囊括客廳、臥室、廚房、餐桌的各種生活用品，將奇奇蒂蒂、小鹿斑比的可愛模樣搬到家中，不論是奇奇蒂蒂抱著橡果、草莓或是小鹿斑比追逐蝴蝶嬉戲的歡樂景象，彷彿春天森林的清新畫面就在眼前。
16款HOLA特力和樂 X 奇奇蒂蒂、小鹿斑比聯名新品包括純棉寢具組、純棉涼被、木棉絲涼被、懶骨頭、長抱枕、造型抱枕、香氛石、玻璃水瓶、附蓋馬克杯、圍裙、造型煎鍋，還有首度推出的紗布巾、可攜式和室椅、釋壓踏墊、橡膠木鍋墊、木質面紙盒等，其中釋壓踏墊、木質面紙盒為預購商品，3月5日起於全台HOLA特力和樂門市、HOLA petite選物店、特力＋購物網開賣。
本次HOLA特力和樂推出的純棉寢具組除了有可愛的奇奇蒂蒂之外，被套上也有俏皮的毛球滾邊；奇奇蒂蒂款的可攜式和室椅是可摺疊設計，並且附有把手、方便攜帶；附蓋馬克杯的杯蓋柄是雙面設計，共有奇奇蒂蒂、小鹿斑比兩款。
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