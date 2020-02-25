OMG！李佳琦親自教化妝 洗手後第一步居然不是塗防曬乳

被稱為大陸美妝第一帶貨網紅李佳琦，最近受到疫情影響，也只能宅在家，日前他上大陸節目「嘿！你在幹嘛呢？」，在節目上透露了自己的化妝步驟，讓許多網友們都超驚訝，原來化妝的第一步，除了洗手外，居然不是先上防曬乳或妝前乳？

李佳琦以一句「Oh！My God」獨特的直播方式，以男生之姿，成為大陸美妝的第一網紅，而且帶貨力超強，他也常常在直播中試用美妝用品，包括唇膏等。這回在節目上，李佳琦透露自己平常的化妝方式，讓網友們看看第一網紅的化妝步驟。

化妝前：一定要先清潔

李佳琦在化妝之前，一定會先把手洗乾淨，因為他表示，化妝過程中，一定會用到手，如果不清潔乾淨，直接把美妝品塗在臉上，很容易把細菌也帶到臉上，長期下來會讓臉部肌膚出狀況。

步驟一、先擦護唇膏

很多人上妝的第一步，先擦妝前乳、防曬或化妝水、乳液等，但李佳琦第一步是先擦護唇膏，助理在旁邊補充，很多明星化妝師幫明星化妝時，都會先擦護唇膏，因為這樣可以先滋潤唇部，最後上唇膏時，會比較持妝。

步驟二、擦防曬乳

化妝一定不能忘了防曬，李佳琦也是會先擦防曬，但他也有撇步，擦完防曬之後，要讓它在臉上停留30秒，形成一層膜，可以好好保護肌膚。

步驟三、遮瑕

黑眼圈遮瑕很重要，因此要先上，但李佳琦提醒，很多女生會直接塗在下眼瞼上，這樣遮瑕會不自然，要略略先擦在下眼瞼的下方，再往上推，會比較自然。

步驟四、粉底液＋步驟五、定妝