4大超商迎戰228連假！「咖啡、鮮食、零食」多項優惠買起來

4大超商迎戰228連假，不僅強化備貨量，更推出咖啡、鮮食、冷凍食品等優惠。由於防疫期間許多人減少出門頻率，超商也鎖定「宅商機」，針對一日三餐所需祭出優惠，像是7－ELEVEN冷凍食品全品項3入88折，全家便利商店App「商品預售」指定飯糰、三明治限時買3送1，萊爾富則有指定早餐加指定飲料合購價39元起、指定主餐加10元喝飲料。

7－ELEVEN強化鮮食、冷凍食品、飲料與啤酒等備貨超過2成，2月26日起推出「零食抽抽樂」，任選兩件20元以上指定零食最高可享0元優惠；2月26日至3月24日購買指定鮮食搭配指定CITY CAFE或飲料可省10元；三角飯糰2月26日至3月10日全品項第2件79折。

此外，2月26日至3月10日於7－ELEVEN一次購買兩杯CITY系列飲品大杯以上（不含Espresso）任選第2杯7折，2月28日至3月1日加碼推出大杯美式咖啡3杯特價100元；CITY TEA現萃茶也有統一布丁純奶茶第2杯半價的LINE好友專屬優惠。

全家便利商店App「商品預售」2月26日至3月1日中杯單品熱拿鐵第2杯1折，鹽蔥燒肉飯糰、燒肉牛五花烤飯糰、火腿起司蛋三明治、鮪魚沙拉夾心吐司、雞蛋沙拉夾心吐司等買3送1，數量有限。

萊爾富即日起至3月10日購買好牛肉加光泉鮮乳936ml可享合購現省30元優惠，Hi Cafe現煮咖啡全品項任選第2杯5折，包子全系列加10元可喝指定熱飲；2月28日至3月1日加碼推出Hi Cafe中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1。