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4大超商迎戰228連假！「咖啡、鮮食、零食」多項優惠買起來

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至3月10日推出指定早餐加指定飲料可享合購價39元起。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至3月10日推出指定早餐加指定飲料可享合購價39元起。圖／萊爾富提供

4大超商迎戰228連假，不僅強化備貨量，更推出咖啡、鮮食、冷凍食品等優惠。由於防疫期間許多人減少出門頻率，超商也鎖定「宅商機」，針對一日三餐所需祭出優惠，像是7－ELEVEN冷凍食品全品項3入88折，全家便利商店App「商品預售」指定飯糰、三明治限時買3送1，萊爾富則有指定早餐加指定飲料合購價39元起、指定主餐加10元喝飲料。

7－ELEVEN強化鮮食、冷凍食品、飲料與啤酒等備貨超過2成，2月26日起推出「零食抽抽樂」，任選兩件20元以上指定零食最高可享0元優惠；2月26日至3月24日購買指定鮮食搭配指定CITY CAFE或飲料可省10元；三角飯糰2月26日至3月10日全品項第2件79折。

此外，2月26日至3月10日於7－ELEVEN一次購買兩杯CITY系列飲品大杯以上（不含Espresso）任選第2杯7折，2月28日至3月1日加碼推出大杯美式咖啡3杯特價100元；CITY TEA現萃茶也有統一布丁純奶茶第2杯半價的LINE好友專屬優惠。

全家便利商店App「商品預售」2月26日至3月1日中杯單品熱拿鐵第2杯1折，鹽蔥燒肉飯糰、燒肉牛五花烤飯糰、火腿起司蛋三明治、鮪魚沙拉夾心吐司、雞蛋沙拉夾心吐司等買3送1，數量有限。

萊爾富即日起至3月10日購買好牛肉加光泉鮮乳936ml可享合購現省30元優惠，Hi Cafe現煮咖啡全品項任選第2杯5折，包子全系列加10元可喝指定熱飲；2月28日至3月1日加碼推出Hi Cafe中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1。

OKmart全台門市推出「春遊野餐趣」活動，指定茶飲、糖餅點心等多款商品第2件6折起；雲端商城OKmall於‪2月27日至‬3月2日推出現煮咖啡大杯美式、大杯拿鐵買30杯47折，再送會員點數1,500點。

全家便利商店App「商品預售」2月26日至3月1日推出中杯單品熱拿鐵第2杯1折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「商品預售」2月26日至3月1日推出中杯單品熱拿鐵第2杯1折優惠。圖／全家便利商店提供
OKmall雲端商城2月27日至‬3月2日推出現煮咖啡大杯美式、大杯拿鐵買30杯47折，再送會員點數1,500點。圖／OKmart提供
OKmall雲端商城2月27日至‬3月2日推出現煮咖啡大杯美式、大杯拿鐵買30杯47折，再送會員點數1,500點。圖／OKmart提供
全家便利商店App「商品預售」2月26日至3月1日推出鹽蔥燒肉飯糰、燒肉牛五花烤飯糰買3送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「商品預售」2月26日至3月1日推出鹽蔥燒肉飯糰、燒肉牛五花烤飯糰買3送1。圖／全家便利商店提供
萊爾富於228連假推出期間限定咖啡優惠，2月28日至3月1日購買Hi Cafe中杯熱榛果拿鐵咖啡可享買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富於228連假推出期間限定咖啡優惠，2月28日至3月1日購買Hi Cafe中杯熱榛果拿鐵咖啡可享買1送1。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN將於2月26日至3月10日推出一次購買2杯CITY系列飲品大杯以上（不含Espresso）任選第2杯7折，三角飯糰全品項第2件79折。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於2月26日至3月10日推出一次購買2杯CITY系列飲品大杯以上（不含Espresso）任選第2杯7折，三角飯糰全品項第2件79折。圖／7－ELEVEN提供

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