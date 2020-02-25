快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK登封面！堆疊戒指Lisa展搖滾魂 Jennie秀個性

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @jennierubyjane

當紅的韓國女團BLACKPINK一起登上韓國時尚雜誌封面，由曾為精品品牌古馳、Cardi B和Selena Gomez等人拍攝形象和短片的藝術家Petra Collins掌鏡。四人除了合體入鏡，也分別拍攝了個人版封面。其中一直予人可愛娃娃感的Lisa這次嘗試有點迷幻搖滾的造型，配戴寶格麗最新的BVLGARI B.zero1 Rock系列珠寶，裝飾滿滿鉚釘，有別以往的風格令人驚艷。而一樣是堆疊戒指，香奈兒品牌大使Jennie（金珍妮）則以個人既甜美又性感的風格演繹了香奈兒的Coco Crush系列珠寶。

寶格麗的B.zero1席捲21世紀，去年歡慶20周年，今年2月推出新作B.zero1 Rock，將80年代Tubogas骨董項鍊上的鉚釘融入設計，立體造型洋溢中性搖滾風。Jennie性感演繹香奈兒經典的斜紋軟呢，穿著簡約有型，堆疊配戴不論是項鍊或戒指都很為整體造型加分，不愧網友心目中的「人間香奈兒」。

Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @jennierubyjane
香奈兒COCO CRUSH系列18K白金鑲鑽項鍊。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH系列18K白金鑲鑽項鍊。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH系列18K黃金大型款，10萬5,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH系列18K黃金大型款，10萬5,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH系列珠寶倍有多種款式可以堆疊配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH系列珠寶倍有多種款式可以堆疊配戴。圖／香奈兒提供
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @lalalalisa_m
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @jennierubyjane
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
Lisa配戴寶格麗最新B.zero1 Rock系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @lalalalisa_m
LISA配戴的BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，20萬6,500元。圖／寶格麗提供
LISA配戴的BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，20萬6,500元。圖／寶格麗提供
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／取自IG @jennierubyjane
LISA配戴的BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指，59,500元。圖／寶格麗提供
LISA配戴的BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指，59,500元。圖／寶格麗提供
LISA配戴的BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，22萬5,000元。圖／寶格麗提供
LISA配戴的BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，22萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，91,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，91,700元。圖／寶格麗提供

香奈兒 韓國 珠寶

延伸閱讀

表演服裝尺度這麼大可以嗎？人間香奈兒Jennie日本巡迴後台照超火辣

香奈兒COCO CRUSH窄版戒指現身！雙色耳扣必須擁有

米蘭時裝周／BLACKPINK Lisa璀璨金裝現身 PRADA大秀「超現魅力」

俏麗書卷味！IG女王Lisa出發米蘭甜笑拎PRADA編織包

相關新聞

誠品「佛系文具」回來了 復刻版史努比同步吸引文具迷

文具迷又有入手新玩具的理由，誠品書店推出一系列「佛系文具」，瞄準上班族、學生族，把日本受歡迎的大佛等佛像，以可愛插畫躍上...

胸前挖4個洞 艾兒芬妮黑衣穿出性感書卷味

好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）這幾年可說是備受時尚品牌青睞，清新可愛的形象特別適合女孩子氣、娃娃風的造型...

奇奇蒂蒂、小鹿斑比當主角！HOLA「迪士尼櫻花季聯名系列」3月5日登場

原本在迪士尼家族中不太高調的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，今年頻頻出現當主角，繼7－ELEVEN櫻花季集點之後，HOLA特力和樂將...

OMG！李佳琦親自教化妝 洗手後第一步居然不是塗防曬乳

被稱為大陸美妝第一帶貨網紅李佳琦，最近受到疫情影響，也只能宅在家，日前他上大陸節目「嘿！你在幹嘛呢？」，在節目上透露了自...

4大超商迎戰228連假！「咖啡、鮮食、零食」多項優惠買起來

4大超商迎戰228連假，不僅強化備貨量，更推出咖啡、鮮食、冷凍食品等優惠。由於防疫期間許多人減少出門頻率，超商也鎖定「宅...

BLACKPINK登封面！堆疊戒指Lisa展搖滾魂 Jennie秀個性

當紅的韓國女團BLACKPINK一起登上韓國時尚雜誌封面，由曾為精品品牌古馳、Cardi B和Selena Gomez等...

泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波

CALVIN KLEIN釋出全新的丹寧、內衣系列形象廣告，由性感爆棚的泫雅和大陸饒舌歌手王琳凱（小鬼，Lil Ghost...

收納口罩超方便！Tory Burch、MJ小包這時候用剛剛好

最近受到新型冠狀病毒疫情影響，大家出門都隨身攜帶口罩，尤其搭乘大眾交通工具時更是要注意。口罩成了這陣子最必要的配件，這時...

開闊或幽微 以寶石形塑構築的奢華大都會

世界上有兩個地方總充滿魅力，並帶動無數珠寶與腕表設計師的綿延靈感。其一正是紐約的第五大道、另一則是花都巴黎的芳登廣場。

改造男友變型男 不能沒有LV和DIOR的潮流新包款

在網路竄紅的影音部落客Kemio，年方24歲，IG粉絲破101萬，近期穿了DIOR MEN 2020夏季最新的「日報印花...

「米其林指南北歐 2020」揭曉！海中餐廳Under奪一星

米其林指南公布最新一版「米其林指南北歐國家 2020」摘星及得獎名單，這本指南評鑑的國家包括丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典...

根本有寫蔡依林名字！「大花瓣高跟鞋」性感霸氣

高跟鞋對很多女性來說是永遠都買不夠的單品，有些鞋款簡約百搭，有些造型特殊就算不穿也值得收藏。擁有包括蔡依林在內的巨星粉絲...

熱門新聞

好市多這款新品怎食用？ 內行網友曝：小心胖嘟嘟！

他買口罩不用2分鐘直呼「變好買了？」 多名網友呼應：真的

史上最誇張！君品酒店推「加拿大活龍蝦」吃到飽

獨／政院拍板台鐵三大新福利 局長張政源千字文洩心聲

好市多進口奇異果農藥超標十倍 1.5萬公斤遭退運銷毀

228連假後恐有大陸冷氣團報到 北台灣高溫跌3、4度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。