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BLACKPINK登封面！堆疊戒指Lisa展搖滾魂 Jennie秀個性
當紅的韓國女團BLACKPINK一起登上韓國時尚雜誌封面，由曾為精品品牌古馳、Cardi B和Selena Gomez等人拍攝形象和短片的藝術家Petra Collins掌鏡。四人除了合體入鏡，也分別拍攝了個人版封面。其中一直予人可愛娃娃感的Lisa這次嘗試有點迷幻搖滾的造型，配戴寶格麗最新的BVLGARI B.zero1 Rock系列珠寶，裝飾滿滿鉚釘，有別以往的風格令人驚艷。而一樣是堆疊戒指，香奈兒品牌大使Jennie（金珍妮）則以個人既甜美又性感的風格演繹了香奈兒的Coco Crush系列珠寶。
寶格麗的B.zero1席捲21世紀，去年歡慶20周年，今年2月推出新作B.zero1 Rock，將80年代Tubogas骨董項鍊上的鉚釘融入設計，立體造型洋溢中性搖滾風。Jennie性感演繹香奈兒經典的斜紋軟呢，穿著簡約有型，堆疊配戴不論是項鍊或戒指都很為整體造型加分，不愧網友心目中的「人間香奈兒」。
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