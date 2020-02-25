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泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供

CALVIN KLEIN釋出全新的丹寧、內衣系列形象廣告，由性感爆棚的泫雅和大陸饒舌歌手王琳凱（小鬼，Lil Ghost）拍攝，此亞洲區形象廣告以探索自我眾多不同面向為精神，也在圖像上展現活潑自我的個性。

亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告同步為CK ONE丹寧、內衣系列以及CK EVERYONE香水而推出，有「性感小野馬」稱號的韓國歌手泫雅展現肢體張力與魅力，詮釋品牌「I am one, I am many, I love everyone of me.」的宣言，表現出做自己也能展現多重面貌的精神，不受國界、性別規範，將真實而叛逆的態度轉變為服裝的核心價值。

CK ONE Underwear包括印花圖樣搭配大膽、滿版的monogram logo，玫瑰圖騰和全新色調是吸睛之處，材質分為棉質、極細纖維兩款，此外，迷彩印花靈感來自襪子羅紋材質的撞色腰帶設計，都打造了新風貌。而品牌也跟上環保熱潮，內衣與T恤運用回收寶特瓶製成的Recycle系列，預計後續推出。CK ONE Jeans丹寧系列則包括logo T恤、圖案連帽上衣、丹寧背心與外套等，抽鬚設計的丹寧裙與短褲則顯出野性不羈的美感，不論是詮釋內衣、丹寧系列，泫雅都以曼妙肢體達到性感爆燈的境界。

王琳凱演繹亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告。圖／CALVIN KLEIN提供
王琳凱演繹亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅詮釋演繹亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅詮釋演繹亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
泫雅演繹CK ONE丹寧、內衣系列的亞洲區形象廣告，健康性感。圖／CALVIN KLEIN提供
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