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泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波
CALVIN KLEIN釋出全新的丹寧、內衣系列形象廣告，由性感爆棚的泫雅和大陸饒舌歌手王琳凱（小鬼，Lil Ghost）拍攝，此亞洲區形象廣告以探索自我眾多不同面向為精神，也在圖像上展現活潑自我的個性。
亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告同步為CK ONE丹寧、內衣系列以及CK EVERYONE香水而推出，有「性感小野馬」稱號的韓國歌手泫雅展現肢體張力與魅力，詮釋品牌「I am one, I am many, I love everyone of me.」的宣言，表現出做自己也能展現多重面貌的精神，不受國界、性別規範，將真實而叛逆的態度轉變為服裝的核心價值。
CK ONE Underwear包括印花圖樣搭配大膽、滿版的monogram logo，玫瑰圖騰和全新色調是吸睛之處，材質分為棉質、極細纖維兩款，此外，迷彩印花靈感來自襪子羅紋材質的撞色腰帶設計，都打造了新風貌。而品牌也跟上環保熱潮，內衣與T恤運用回收寶特瓶製成的Recycle系列，預計後續推出。CK ONE Jeans丹寧系列則包括logo T恤、圖案連帽上衣、丹寧背心與外套等，抽鬚設計的丹寧裙與短褲則顯出野性不羈的美感，不論是詮釋內衣、丹寧系列，泫雅都以曼妙肢體達到性感爆燈的境界。
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