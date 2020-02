泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波

CALVIN KLEIN釋出全新的丹寧、內衣系列形象廣告,由性感爆棚的泫雅和大陸饒舌歌手王琳凱(小鬼,Lil Ghost)拍攝,此亞洲區形象廣告以探索自我眾多不同面向為精神,也在圖像上展現活潑自我的個性。

亞洲區CALVIN KLEIN形象廣告同步為CK ONE丹寧、內衣系列以及CK EVERYONE香水而推出,有「性感小野馬」稱號的韓國歌手泫雅展現肢體張力與魅力,詮釋品牌「I am one, I am many, I love everyone of me.」的宣言,表現出做自己也能展現多重面貌的精神,不受國界、性別規範,將真實而叛逆的態度轉變為服裝的核心價值。