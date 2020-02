收納口罩超方便！Tory Burch、MJ小包這時候用剛剛好

最近受到新型冠狀病毒疫情影響,大家出門都隨身攜帶口罩,尤其搭乘大眾交通工具時更是要注意。口罩成了這陣子最必要的配件,這時候擁有一咖方便攜帶、方便收納口罩的包款最討喜!

Tory Burch春夏的「Fleming風靡」相機包,有多款顏色和印花,墨綠、以金屬鍊帶配皮革的背帶搭上直條壓紋或是菱格壓紋包身,都展現經典雋永的優雅感,包款前方配有一個夾層,深度剛剛好,放口罩、卡夾都方便。另一款後方搭配夾層的Perry相機包,則是以飽和暖色調傳遞愉快陽光活力,方正的包身看起來像遊戲積木般的可愛。