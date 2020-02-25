收納口罩超方便！Tory Burch、MJ小包這時候用剛剛好

最近受到新型冠狀病毒疫情影響，大家出門都隨身攜帶口罩，尤其搭乘大眾交通工具時更是要注意。口罩成了這陣子最必要的配件，這時候擁有一咖方便攜帶、方便收納口罩的包款最討喜！

Tory Burch春夏的「Fleming風靡」相機包，有多款顏色和印花，墨綠、以金屬鍊帶配皮革的背帶搭上直條壓紋或是菱格壓紋包身，都展現經典雋永的優雅感，包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。另一款後方搭配夾層的Perry相機包，則是以飽和暖色調傳遞愉快陽光活力，方正的包身看起來像遊戲積木般的可愛。