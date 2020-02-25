快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

收納口罩超方便！Tory Burch、MJ小包這時候用剛剛好

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
The Snapshot包身後方也有夾層設計，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計，16,900元。圖／Marc Jacobs提供

最近受到新型冠狀病毒疫情影響，大家出門都隨身攜帶口罩，尤其搭乘大眾交通工具時更是要注意。口罩成了這陣子最必要的配件，這時候擁有一咖方便攜帶、方便收納口罩的包款最討喜！

Tory Burch春夏的「Fleming風靡」相機包，有多款顏色和印花，墨綠、以金屬鍊帶配皮革的背帶搭上直條壓紋或是菱格壓紋包身，都展現經典雋永的優雅感，包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。另一款後方搭配夾層的Perry相機包，則是以飽和暖色調傳遞愉快陽光活力，方正的包身看起來像遊戲積木般的可愛。

Marc Jacobs旗下人氣包款The Snapshot、Softshot包身後方也都有夾層設計，今年春夏兩款包也都打造出多樣花色，像是薄荷綠、桃粉色、天空藍、綿羊印花款及渲染塗鴉多彩款等等，非常繽紛俏皮。而另一款柔軟如枕頭的The Pillow bag，使用縐面西班牙小羊皮創造絲滑柔軟包身，後方同樣設計方型大口袋，共有皮革背帶和皮革穿鍊肩背帶可以選擇。

The Pillow枕頭包，22,900元(大)、 20,900元(小)。圖／Marc Jacobs提供
The Pillow枕頭包，22,900元(大)、 20,900元(小)。圖／Marc Jacobs提供
Perry相機包後方附有外夾層，12,900元。圖／Tory Burch提供
Perry相機包後方附有外夾層，12,900元。圖／Tory Burch提供
The Pillow枕頭包身後方也有夾層設計。圖／Marc Jacobs提供
The Pillow枕頭包身後方也有夾層設計。圖／Marc Jacobs提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
Fleming相機包包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。圖／Tory Burch提供
Fleming相機包包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。圖／Tory Burch提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計。圖／Marc Jacobs提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計。圖／Marc Jacobs提供
Fleming相機包，19,900元。圖／Tory Burch提供
Fleming相機包，19,900元。圖／Tory Burch提供
Perry相機包後方附有外夾層。圖／Tory Burch提供
Perry相機包後方附有外夾層。圖／Tory Burch提供
The Pillow枕頭包，22,900元(大)、 20,900元(小)。圖／Marc Jacobs提供
The Pillow枕頭包，22,900元(大)、 20,900元(小)。圖／Marc Jacobs提供
Fleming相機包包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。圖／Tory Burch提供
Fleming相機包包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。圖／Tory Burch提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
The Snapshot包身後方也有夾層設計，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Fleming相機包，16,900元。圖／Tory Burch提供
Fleming相機包，16,900元。圖／Tory Burch提供
Perry相機包後方附有外夾層。圖／Tory Burch提供
Perry相機包後方附有外夾層。圖／Tory Burch提供

口罩

延伸閱讀

韓淪疫情重災區 李秉憲慨捐1億助鄉親

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

口罩不夠用怎麼辦？兒盟送「快樂開學包」到偏鄉助防疫

南韓新冠肺炎人數暴增大家搶口罩　名主持發聲：買不到像話嗎！

相關新聞

誠品「佛系文具」回來了 復刻版史努比同步吸引文具迷

文具迷又有入手新玩具的理由，誠品書店推出一系列「佛系文具」，瞄準上班族、學生族，把日本受歡迎的大佛等佛像，以可愛插畫躍上...

胸前挖4個洞 艾兒芬妮黑衣穿出性感書卷味

好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）這幾年可說是備受時尚品牌青睞，清新可愛的形象特別適合女孩子氣、娃娃風的造型...

奇奇蒂蒂、小鹿斑比當主角！HOLA「迪士尼櫻花季聯名系列」3月5日登場

原本在迪士尼家族中不太高調的奇奇蒂蒂、小鹿斑比，今年頻頻出現當主角，繼7－ELEVEN櫻花季集點之後，HOLA特力和樂將...

OMG！李佳琦親自教化妝 洗手後第一步居然不是塗防曬乳

被稱為大陸美妝第一帶貨網紅李佳琦，最近受到疫情影響，也只能宅在家，日前他上大陸節目「嘿！你在幹嘛呢？」，在節目上透露了自...

4大超商迎戰228連假！「咖啡、鮮食、零食」多項優惠買起來

4大超商迎戰228連假，不僅強化備貨量，更推出咖啡、鮮食、冷凍食品等優惠。由於防疫期間許多人減少出門頻率，超商也鎖定「宅...

BLACKPINK登封面！堆疊戒指Lisa展搖滾魂 Jennie秀個性

當紅的韓國女團BLACKPINK一起登上韓國時尚雜誌封面，由曾為精品品牌古馳、Cardi B和Selena Gomez等...

泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波

CALVIN KLEIN釋出全新的丹寧、內衣系列形象廣告，由性感爆棚的泫雅和大陸饒舌歌手王琳凱（小鬼，Lil Ghost...

收納口罩超方便！Tory Burch、MJ小包這時候用剛剛好

最近受到新型冠狀病毒疫情影響，大家出門都隨身攜帶口罩，尤其搭乘大眾交通工具時更是要注意。口罩成了這陣子最必要的配件，這時...

開闊或幽微 以寶石形塑構築的奢華大都會

世界上有兩個地方總充滿魅力，並帶動無數珠寶與腕表設計師的綿延靈感。其一正是紐約的第五大道、另一則是花都巴黎的芳登廣場。

改造男友變型男 不能沒有LV和DIOR的潮流新包款

在網路竄紅的影音部落客Kemio，年方24歲，IG粉絲破101萬，近期穿了DIOR MEN 2020夏季最新的「日報印花...

「米其林指南北歐 2020」揭曉！海中餐廳Under奪一星

米其林指南公布最新一版「米其林指南北歐國家 2020」摘星及得獎名單，這本指南評鑑的國家包括丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典...

根本有寫蔡依林名字！「大花瓣高跟鞋」性感霸氣

高跟鞋對很多女性來說是永遠都買不夠的單品，有些鞋款簡約百搭，有些造型特殊就算不穿也值得收藏。擁有包括蔡依林在內的巨星粉絲...

熱門新聞

好市多這款新品怎食用？ 內行網友曝：小心胖嘟嘟！

他買口罩不用2分鐘直呼「變好買了？」 多名網友呼應：真的

史上最誇張！君品酒店推「加拿大活龍蝦」吃到飽

獨／政院拍板台鐵三大新福利 局長張政源千字文洩心聲

好市多進口奇異果農藥超標十倍 1.5萬公斤遭退運銷毀

228連假後恐有大陸冷氣團報到 北台灣高溫跌3、4度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。