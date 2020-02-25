收納口罩超方便！Tory Burch、MJ小包這時候用剛剛好
最近受到新型冠狀病毒疫情影響，大家出門都隨身攜帶口罩，尤其搭乘大眾交通工具時更是要注意。口罩成了這陣子最必要的配件，這時候擁有一咖方便攜帶、方便收納口罩的包款最討喜！
Tory Burch春夏的「Fleming風靡」相機包，有多款顏色和印花，墨綠、以金屬鍊帶配皮革的背帶搭上直條壓紋或是菱格壓紋包身，都展現經典雋永的優雅感，包款前方配有一個夾層，深度剛剛好，放口罩、卡夾都方便。另一款後方搭配夾層的Perry相機包，則是以飽和暖色調傳遞愉快陽光活力，方正的包身看起來像遊戲積木般的可愛。
Marc Jacobs旗下人氣包款The Snapshot、Softshot包身後方也都有夾層設計，今年春夏兩款包也都打造出多樣花色，像是薄荷綠、桃粉色、天空藍、綿羊印花款及渲染塗鴉多彩款等等，非常繽紛俏皮。而另一款柔軟如枕頭的The Pillow bag，使用縐面西班牙小羊皮創造絲滑柔軟包身，後方同樣設計方型大口袋，共有皮革背帶和皮革穿鍊肩背帶可以選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言