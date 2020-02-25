開闊或幽微 以寶石形塑構築的奢華大都會
世界上有兩個地方總充滿魅力，並帶動無數珠寶與腕表設計師的綿延靈感。其一正是紐約的第五大道、另一則是花都巴黎的芳登廣場。
南起華盛頓廣場公園，北抵第138街，擁有帝國大廈、紐約公共圖書館、洛克菲勒中心等眾多景點的紐約第五大道，更擁有無數的精品專賣店與重要地標建物。海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期便推出第五大道Avenue Classic 系列的Aurora腕表，以寶石與裝飾藝術風格（Art Deco）重新演現第五大道的鮮活魅力。
Avenue Classic 系列長方形的表殼，將第五大道的長形街道巧妙捕捉，同時也帶有Harry Winston首字母H的意涵；Avenue Classic的表殼兩端飾有第五大道Avenue系列的經典拱門裝飾，其上再點綴以長形切割的藍寶石或粉紅剛玉，一如華燈初上之後，綿延長達10公里的紐約大道上，不同光芒亮起時的此起彼落、華美而奪目。
足與紐約同場爭芳的，更有巴黎的芳登廣場。寶詩龍（Boucheron）的全新Liseré珠寶系列。位於巴黎第一區、八角形的芳登廣場，將巴黎的奢華與人文，悉數收攝其中。幾何、對稱的八角形，被具現於戒指、項鍊或耳環之上，同時層層填充與拋光的黑漆，則像入夜後的巴黎街廓，欲語還迎。兩個城市各擁風情，卻是同樣配載身上的璀璨奪目。巴黎與紐約，芳登廣場與第五大道，妳愛的又是哪一位？
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