改造男友變型男 不能沒有LV和DIOR的潮流新包款

在網路竄紅的影音部落客Kemio，年方24歲，IG粉絲破101萬，近期穿了DIOR MEN 2020夏季最新的「日報印花（Journaux）」系列，相關包款、鞋履都是潮流潛力款；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Taigarama新品也是向年輕人靠攏的設計，近期推出新色，尤其City Messenger極地白色款，真想買給男友然後自己拿來背。

除了Kemio以白日報印花針織長袖T恤搭配DIOR x RIMOWA包款，日前23歲的墨西哥演員暨部落客Juanpa Zurita也穿了日報印花丹寧外套，展現帥氣俐落的線條；英國一級方程式賽車車手路易斯．漢米爾頓（Lewis Hamilton）則是在2020勞倫斯世界體育獎上穿了日報印花高筒帆布鞋，這是潮人緊盯的款式。日報印花系列出自2020夏季時裝，為男裝創意總監Kim Jones與美國藝術家Daniel Arsham共同演繹的圖樣，也向20年前John Galliano設計的日報圖紋系列致敬。