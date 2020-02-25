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改造男友變型男 不能沒有LV和DIOR的潮流新包款
在網路竄紅的影音部落客Kemio，年方24歲，IG粉絲破101萬，近期穿了DIOR MEN 2020夏季最新的「日報印花（Journaux）」系列，相關包款、鞋履都是潮流潛力款；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Taigarama新品也是向年輕人靠攏的設計，近期推出新色，尤其City Messenger極地白色款，真想買給男友然後自己拿來背。
除了Kemio以白日報印花針織長袖T恤搭配DIOR x RIMOWA包款，日前23歲的墨西哥演員暨部落客Juanpa Zurita也穿了日報印花丹寧外套，展現帥氣俐落的線條；英國一級方程式賽車車手路易斯．漢米爾頓（Lewis Hamilton）則是在2020勞倫斯世界體育獎上穿了日報印花高筒帆布鞋，這是潮人緊盯的款式。日報印花系列出自2020夏季時裝，為男裝創意總監Kim Jones與美國藝術家Daniel Arsham共同演繹的圖樣，也向20年前John Galliano設計的日報圖紋系列致敬。
路易威登Taïgarama是2019年由男裝藝術總監Virgil Abloh所設計、將Monogram和Taïga皮革結合的系列，2020春夏也推出新色彩，讓陽剛氣息的皮件具變化性，包括湖水藍、火山橘、巴伊亞黃、亞馬遜綠、太平洋藍、極地白和日蝕黑，從顏色的命名就可以看出冒險與旅行的品牌核心精神，包括新款North South托特包，經典的Keepall、Discovery背包和Horizon行李箱則賦予飽和活力的色彩，黑、白色的郵差包款則是超搶眼的單品。
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