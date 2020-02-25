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「米其林指南北歐 2020」揭曉！海中餐廳Under奪一星

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
RE-NAA（圖片：Lars Petter Pettersen）。摘自／米其林官網
RE-NAA（圖片：Lars Petter Pettersen）。摘自／米其林官網

米其林指南公布最新一版「米其林指南北歐國家 2020」摘星及得獎名單，這本指南評鑑的國家包括丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典。據米其林官方發布，共有2間餐廳晉升至米其林二星、7家餐廳首次獲得米其林一星殊榮。同時，米其林也頒發了「服務獎」、「可持續發展」和「大廚導師」三個獎項。

「米其林指南北歐國家 2020」頒獎典禮日前於挪威特隆赫姆（Trondheim）的奥拉沙倫音樂廳（Olavshallen Concert Hall）舉行，3大亮點包括7間餐廳首次獲得米其林一星，其中4間在挪威；4間餐廳晉升至米其林二星，當中2間在丹麥；位於丹麥的餐廳Jordnær在晉升為米其林二星的同時，也獲得了服務大獎。

2020米其林二星餐廳包括丹麥哥本哈根的Alchemist，大廚Rasmus Munk（首次被列入《米其林指南》）；位於根措夫特（Gentofte）的 Jordnær，大廚為Eric Kragh Vildgaar（由米其林一星晉升至米其林二星）。

二星還有挪威斯塔萬格（Stavanger）的RE-NAA，大廚為Sven Erik Renaa（由米其林一星晉升至米其林二星）；以及瑞典阿維斯尤（Älvsjö）的 Aloë，大廚為 Daniel Höglander 和 Niclas Jönsson（由米其林一星晉升至米其林二星）。

米其林指南國際總監Poullennec表示，這些二星餐廳每家風格都非常不同，但都有個共通點，就是對搜尋食材的熱情和對季節的尊重。「Alchemist提供的50多道菜單，讓人深深感受餐廳的創作力；Jordnær的菜式謹慎細膩；Aloë把世界各地的味道帶到餐桌上；而Re-Naa的菜式準確、具創意。」

至於入選米其林一星餐廳包括，芬蘭赫爾辛基的Inari（由米其林餐盤晉升至米其林一星）。冰島雷克雅維克的Dill（新任大廚）。挪威卑爾根的Bare（首次被列入《米其林指南》）、奧斯陸的Omakase by Vladimir Pak（由米其林餐盤晉升至米其林一星）、特隆赫姆的Speilsalen（由米其林餐盤晉升至米其林一星） 、里訥斯訥斯的Under（首次被列入《米其林指南》）。以及瑞典斯德哥爾摩的Etoile（首次被列入《米其林指南》）。

「獲得米其林一星的餐廳，種類也非常多元。」Poullennec指出，「Inari的菜式採用蔬菜為主；Dill的菜式雖然小小一碟，但味道豐富；Etoile的國際化菜式引人入勝。挪威4間首次獲得米其林一星也各有特色：Bare 着重有機；Omakase by Vladimir Pak採用日本櫃台式佈局；高貴的Speilsalen置身於一間奢華酒店中；而獨一無二的Under則把餐廳建在海中，讓客人身在海中欣賞海洋景致。」

除了首次獲得米其林星的餐廳，米其林也頒發了三個獎項。「服務獎 2020」由丹麥根措夫特（Gentofte）Jordnær餐廳的Tina Kragh Vildgaard獲得；「大廚導師獎 2020」頒給丹麥哥本哈根Geranium的Rasmus Kofoed；「可持續發展獎 2020」則由瑞典斯德哥爾摩Oaxen Krog和Oaxen Slip的Magnus Ek和他的團隊獲得。

Geranium（圖片：Claes Bech-Poulsen）。摘自／米其林官網
Geranium（圖片：Claes Bech-Poulsen）。摘自／米其林官網

米其林 挪威 丹麥

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