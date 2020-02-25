根本有寫蔡依林名字！「大花瓣高跟鞋」性感霸氣

高跟鞋對很多女性來說是永遠都買不夠的單品，有些鞋款簡約百搭，有些造型特殊就算不穿也值得收藏。擁有包括蔡依林在內的巨星粉絲、素有「義大利搖滾鞋王」之稱的Giuseppe Zanotti今年春夏推出LILIUM系列鞋款，擷取自大自然靈感的花瓣元素，宛如藝術品般優美，也充滿春天的明媚氣息。

LILIUM系列揉合了70年代風格，並由義大利工匠用皮革層層堆疊縫製，打造出特大百合花裝飾，每片花瓣均可隨意調動，靈活有趣，皮革材質兼具細膩質感和份量，不會隨著腳步過度變形。百合花瓣看起來也很像葉片，大面積的造型展現出華麗高調的裝飾感，不管搭配什麼服裝都能點綴搶眼焦點。