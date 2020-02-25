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根本有寫蔡依林名字！「大花瓣高跟鞋」性感霸氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
全系列分為細跟高跟涼鞋與平底鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
全系列分為細跟高跟涼鞋與平底鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供

高跟鞋對很多女性來說是永遠都買不夠的單品，有些鞋款簡約百搭，有些造型特殊就算不穿也值得收藏。擁有包括蔡依林在內的巨星粉絲、素有「義大利搖滾鞋王」之稱的Giuseppe Zanotti今年春夏推出LILIUM系列鞋款，擷取自大自然靈感的花瓣元素，宛如藝術品般優美，也充滿春天的明媚氣息。

LILIUM系列揉合了70年代風格，並由義大利工匠用皮革層層堆疊縫製，打造出特大百合花裝飾，每片花瓣均可隨意調動，靈活有趣，皮革材質兼具細膩質感和份量，不會隨著腳步過度變形。百合花瓣看起來也很像葉片，大面積的造型展現出華麗高調的裝飾感，不管搭配什麼服裝都能點綴搶眼焦點。

全系列分為細跟高跟涼鞋與平底鞋，平底鞋各顯率性個性，有黑、金及棕色三款選擇，高跟涼鞋則是多了紅色款，性感高調。作為Giuseppe Zanotti的愛好者，相信很快就能在造型百變又大膽的蔡依林的腳上看到這雙造型獨一無二的霸氣鞋！

高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti今年春夏推出LILIUM系列鞋款，擷取自大自然靈感的花瓣元素，宛如藝術品般優美，也充滿春天的明媚氣息。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti今年春夏推出LILIUM系列鞋款，擷取自大自然靈感的花瓣元素，宛如藝術品般優美，也充滿春天的明媚氣息。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
全系列分為細跟高跟涼鞋與平底鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
全系列分為細跟高跟涼鞋與平底鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti今年春夏推出LILIUM系列鞋款，擷取自大自然靈感的花瓣元素，宛如藝術品般優美，也充滿春天的明媚氣息。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti今年春夏推出LILIUM系列鞋款，擷取自大自然靈感的花瓣元素，宛如藝術品般優美，也充滿春天的明媚氣息。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
高跟涼鞋有黑、金及棕、紅色款四色可選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
LILIUM系列揉合了70年代風格，並由義大利工匠用皮革層層堆疊縫製，打造出特大百合花裝飾，每片花瓣均可隨意調動，靈活有趣
LILIUM系列揉合了70年代風格，並由義大利工匠用皮革層層堆疊縫製，打造出特大百合花裝飾，每片花瓣均可隨意調動，靈活有趣

義大利 高跟鞋

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