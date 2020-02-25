疫情延燒！亞洲50最佳餐廳改線上頒獎、台北米其林延期

新冠肺炎疫情延燒，也影響兩大美食盛事。一是在國際餐飲界有美食奧斯卡之稱的「亞洲50最佳餐廳」，原訂3月24日將在日本佐賀縣舉辦頒獎典禮，但因日本疫情，日本評議委員長中村孝今日宣布，亞洲50最佳餐廳頒獎典禮取消，並且從現場聚會轉變為網上頒獎儀式。其次，2020米其林台北／台中也將延至5月放榜。

「亞洲50最佳餐廳」今年主辦方日本評議委員會表示，經過長時間的考慮，決定取消今年在日本的現場活動，「這項決定是考慮到新冠肺炎的持續傳播，導致亞洲大部分地區的旅行政策受到嚴格限制，同時也是回應日本政府不宜舉辦大規模活動的建議」。

亞洲50最佳餐廳由英國媒體William Reed Business Media主辦，評選出亞洲地區的優秀餐廳，2013年公布第一屆名單至今，已舉辦7屆。除了評選餐廳之外，台灣名廚陳嵐舒也在2014年拿到最佳女主廚獎，江振誠則在2018獲頒終身成就獎。台灣的餐廳近年表現也愈來愈亮眼，去年MUME、RAW、祥雲龍吟分別拿下第7名、第30名及第31名，除了佔有3席，來自台中JL Studio餐廳還獲得了「最值得矚目」 (One to Watch) 的獎項。

此外，據媒體報導，2020米其林指南台北／台中因新冠肺炎發展未定，多數祕探不敢來台、訪察評鑑進度落後，加上頒獎地點仍未定案等因素，往年在3、4公布摘星名單，今年預期會往後延，預定5月公布榜單。不過，這項消息未獲米其林官方確認。