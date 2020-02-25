誠品「佛系文具」回來了 復刻版史努比同步吸引文具迷

文具迷又有入手新玩具的理由，誠品書店推出一系列「佛系文具」，瞄準上班族、學生族，把日本受歡迎的大佛等佛像，以可愛插畫躍上紙膠帶、資料夾或托特包，祈求「有用有保庇」學業、工作All Pass，還有充滿江戶時代風情的「浮世繪」等復古趣味的文具，即日起多款品牌文具85折起。

自日本京都的文具品牌「平岩HIRAIWA」，將日本大佛、觀音、彌勒菩薩等佛像，以可愛的姿態呈現在文具、包款上之外。在IG擁有超過逾86萬粉絲的日本插畫家「山田全自動」，以浮世繪風插畫搭配趣味俳句，在便條紙、筆袋上展現復古的趣味。

特色文具不只這些，竟還有迷你橡皮擦扭蛋機，日本文具品牌SUN-STAR推出「sun-star Gacha Eraser橡皮擦扭蛋機」，迪士尼皮克斯的人氣角色雪寶、維尼、三眼怪等8款造型橡皮擦，透過扭蛋機隨手一扭超療癒，拿來裝飾書桌也很有趣味。

SNOOPY今年70周年，Sun-Star復刻1950~1990年代的SNOOPY插畫，推出筆筒、零錢包、印章筆等，都可在誠品書店的「SNOOPY文具主題展」，蒐集SNOOPY不同時期的可愛模樣。以圓滾滾相撲君Ohagiyama為主角的日本文具品牌「西東」，以相撲的日常生活為主題，推出明信片、提袋等，搭配相撲君胖嘟嘟的可愛外表相當討喜。