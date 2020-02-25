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2020年台南古都國際半程馬拉松 3月1日開跑

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
臺南市政府今（25）日舉辦古都國際半程馬拉松賽前記者會。 圖／台南市府提供
臺南市政府今（25）日舉辦古都國際半程馬拉松賽前記者會。 圖／台南市府提供

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，將於3月1日上午5時45分準時開跑。台南市政府今（25）日舉辦賽前記者會，因應新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情，市府針對賽事規劃了一系列強化防疫措施。黃偉哲市長表示，希望所有跑友跑出健康，也鼓勵市民走出戶外強身健體，養足體力共同抗疫，不要放棄安全的戶外活動。

黃偉哲市長特別感謝台灣港務公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民共同鼎力協助，才能夠成就這場城市馬拉松活動。同時也歡迎所有跑友把握難得機會，享受在地店家推出的優惠住宿服務，憑藉號碼布也可免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟。

鄭新輝局長表示，今年古都馬原報名2萬多人，遠高於去年的1.6萬人，因受新型冠狀病毒COVID-19(武漢肺炎)影響，目前參賽者約有1.4萬多人，也不算少。為確保參賽者安全，大會採取多項防疫管制措施，也提醒跑友若有發燒或呼吸道症狀等不適情形，切勿參賽。為落實阻絕傳染風險於境外的觀念，賽前已婉退自中、港、澳、日本、新加坡入境的選手。賽事當天，會場僅開放府前路及永華路3個出入口並管制人員進出，參賽者須繳交健康聲明卡並接受紅外線體溫量測，因此提醒跑友提早到場，並攜帶物資袋裡的健康聲明卡，以便順利入場。為減少群聚接觸，已取消起跑前集體暖身操，改由選手自行熱身，並加大起跑區間；補給站的美食也將改為杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

台南市體育處表示，台南古都國際半程馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，高密度文化古蹟和美食的賽道，於106年更榮獲體育署「運動i台灣-特色文化獎」。賽事貼心規劃NIKE NRC陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，因此每年皆吸引眾多跑友前來參與。

今年大會特別邀請統一獅吉祥物Lion一起幫跑者加油，當天在賽道17.5km公里處設有美食補給大道，由台南市府城文化觀光產業協會提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等等豐盛特色美食。

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，將於3月1日上午5時45分準時開跑。台南市政府今（25）日舉辦賽前記者會，因應新型冠狀病毒COVID-19(武漢肺炎)疫情，市府針對賽事規劃了一系列強化防疫措施。黃偉哲市長表示，希望所有跑友跑出健康，也鼓勵市民走出戶外強身健體，養足體力共同抗疫，不要放棄安全的戶外活動。

黃偉哲市長特別感謝台灣港務公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民共同鼎力協助，才能夠成就這場城市馬拉松活動。同時也歡迎所有跑友把握難得機會，享受在地店家推出的優惠住宿服務，憑藉號碼布也可免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟。

鄭新輝局長表示，今年古都馬原報名2萬多人，遠高於去年的1.6萬人，因受新型冠狀病毒COVID-19(武漢肺炎)影響，目前參賽者約有1.4萬多人，也不算少。為確保參賽者安全，大會採取多項防疫管制措施，也提醒跑友若有發燒或呼吸道症狀等不適情形，切勿參賽。為落實阻絕傳染風險於境外的觀念，賽前已婉退自中、港、澳、日本、新加坡入境的選手。賽事當天，會場僅開放府前路及永華路3個出入口並管制人員進出，參賽者須繳交健康聲明卡並接受紅外線體溫量測，因此提醒跑友提早到場，並攜帶物資袋裡的健康聲明卡，以便順利入場。為減少群聚接觸，已取消起跑前集體暖身操，改由選手自行熱身，並加大起跑區間；補給站的美食也將改為杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

台南市體育處表示，台南古都國際半程馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，高密度文化古蹟和美食的賽道，於106年更榮獲體育署「運動i台灣-特色文化獎」。賽事貼心規劃NIKE NRC陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，因此每年皆吸引眾多跑友前來參與。

今年大會特別邀請統一獅吉祥物Lion一起幫跑者加油，當天在賽道17.5km公里處設有美食補給大道，由台南市府城文化觀光產業協會提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等等豐盛特色美食。

馬拉松 古蹟

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