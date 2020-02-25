CITIZEN再開一槍！證實退出2020巴塞爾珠寶暨鐘表展

新冠肺炎疫情開始在歐洲等地蔓延四溢，由於情況並不樂觀，加上消費市場的轉變，星辰表（CITIZEN）也透過官方聲明，正式退出今年的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），成為第二例受疫情影響品牌。

2020年的巴塞爾珠寶暨鐘表展可說是多災多難，從2019年的下半年開始，包括了SEIKO與Casio就因為舉辦日期推遲，所以選擇缺席。當時的CITIZEN也給予對手品牌祝福，並表示仍會支持並參與表展。不過這樣的方向，在今年開春，由於新冠肺炎來勢洶洶，所以隸屬於LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）在日前也宣布考量疫病的不確定性與重要客戶的安全，所以不與其他姐妹品牌同進，決意退出。因此，讓負責舉辦巴塞爾珠寶暨鐘表展的MCH公司，也在日前發出聲明，表態要如期進行。即使如此，CITIZEN也同樣以疫情威脅為由，包含Citizen、Bulova等品牌也不參加今年的表展，但聲明中提到2021年還是會回歸。

而受到新冠肺炎影響的還包括了SWATCH集團和SEIKO集團，原訂於3月初分別在蘇黎世、東京要舉辦的自家鐘表展，也因為日趨嚴重的疫病訊息傳來，不得不出忍痛取消。然而CITIZEN退出巴塞爾珠寶暨鐘表展，是否會撼動MCH公司的決定，仍有待觀察，不過確定的是，這將會是三大日本品牌同時缺席。