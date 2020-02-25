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三度拍攝Berluti形象大片 彭于晏魅力變身羅馬紳仕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
彭于晏日前為Berluti拍攝了2020的夏季形象廣告視覺，展現遊走風格之間的自信風采。圖 / Berluti提供。
彭于晏日前為Berluti拍攝了2020的夏季形象廣告視覺，展現遊走風格之間的自信風采。圖 / Berluti提供。

日前Berluti宣布了2020夏季的形象視覺，並由人氣男星彭于晏率性演繹。這將是彭于晏第三次與Berluti合作，並再度由品牌創意總監Kris Van Assche擔任藝術指導、攝影名家Alasdair McLellan掌鏡。

像是穿梭在摩登與復古交織的羅馬時光隧道中，彭于晏換上了飾以Berluti經典Scritto圖紋的藍色絨面皮革外套，將明亮色彩內斂演繹；另一套造型則以採用尼龍面料的防水飛行夾克、內搭上立體剪裁的羊毛西裝，展現衝突但鮮明的混搭風，一如影片中不時上下顛倒錯置的鏡位與電子音樂，在古典中展現新意妙趣、神來一筆。

另一邊，Ermengildo Zegna則與曾演出《幸福綠皮書》、《無間警探》（第三季）的男演員Mahershala Ali二次合作。品牌先前以「何謂當代男性（What Makes a Man）」為訴求、叩問男性風格的核心精神。 Zegna的官方Instagram帳號中，Mahershala Ali展示了多款形象視覺，環境多為沙塵、艱困的大地色系環境，Mahershala Ali並以短版夾克配上俐落西裝褲展現動靜皆宜，又或成套的赭色西裝手持行李包，象徵商務旅行的奢華生活；品牌同時提出全新訴求：「Purpose makes a man」，為原先的文案意念、帶出細膩層次。

影片中不經意強調的羅馬古城，一如Berluti意欲傳遞的永恆工匠精神。圖 / Berluti提供。
影片中不經意強調的羅馬古城，一如Berluti意欲傳遞的永恆工匠精神。圖 / Berluti提供。
男演員Mahershala Ali與Zegna二度合作，日前品牌Instagram帳號已釋出多張形象視覺。圖 / 翻攝自 ig @zegnaofficial。
男演員Mahershala Ali與Zegna二度合作，日前品牌Instagram帳號已釋出多張形象視覺。圖 / 翻攝自 ig @zegnaofficial。
彭于晏在廣告形象中身穿的藍色皮革絨面長外套，飾有Berluti經典的Scritto圖紋。圖 / Berluti提供。
彭于晏在廣告形象中身穿的藍色皮革絨面長外套，飾有Berluti經典的Scritto圖紋。圖 / Berluti提供。
廣告文案除叩問男士風格核心，也升級為「Purpose Makes a man」，帶出更多細膩層次。圖 / 翻攝自 ig @zegnaofficial。
廣告文案除叩問男士風格核心，也升級為「Purpose Makes a man」，帶出更多細膩層次。圖 / 翻攝自 ig @zegnaofficial。
2020夏季Berluti的新款Alessandro Edge皮鞋，在鞋底飾以亮橘色視覺、帶來歡快氣氛。圖 / Berluti提供。
2020夏季Berluti的新款Alessandro Edge皮鞋，在鞋底飾以亮橘色視覺、帶來歡快氣氛。圖 / Berluti提供。

西裝 品牌 男性 彭于晏

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