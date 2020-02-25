三度拍攝Berluti形象大片 彭于晏魅力變身羅馬紳仕

日前Berluti宣布了2020夏季的形象視覺，並由人氣男星彭于晏率性演繹。這將是彭于晏第三次與Berluti合作，並再度由品牌創意總監Kris Van Assche擔任藝術指導、攝影名家Alasdair McLellan掌鏡。

像是穿梭在摩登與復古交織的羅馬時光隧道中，彭于晏換上了飾以Berluti經典Scritto圖紋的藍色絨面皮革外套，將明亮色彩內斂演繹；另一套造型則以採用尼龍面料的防水飛行夾克、內搭上立體剪裁的羊毛西裝，展現衝突但鮮明的混搭風，一如影片中不時上下顛倒錯置的鏡位與電子音樂，在古典中展現新意妙趣、神來一筆。