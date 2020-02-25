防疫！健康商機發燒 2020最夯超級食物是「它」

根據市調顯示，25歲以上便利商店消費者，超過六成五在乎健康，選擇對健康有幫助的食材為購買餐食的首要考量。看好「健康商機」，全家便利商店商品本部部長黃君毅今（25）日宣布，全家率先導入風靡日本的超級食物-超級大麥，首波推出8款鮮食和2款日本全家熱銷零食，2020年全力搶攻健康商機。

黃君毅表示，以前「健康商品」叫好不叫座，部分商品甚至上架才二周，就面臨下架的命運，但現在可說是叫好又叫座，尤以去年推出的蛋白質系列，簡直是賣到翻。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，超級大麥具有優質的膳食纖維和抗性澱粉特色，近年成為日本超夯食材，更在日本全家創下一年銷售5000萬個超級大麥三角飯糰的驚人銷量。

黃正田進一步指出，全家便利商店預計今年將陸續推出近20個超級大麥品項，創造超過一億商機，帶動健康志向系列鮮食業績成長超過三成。

除了8款鮮食，包括飯糰、便當、湯品、輕食、麵包，以及2款日本全家暢銷零食，東鳩大麥烘焙鹽味洋芋片、金吾堂大麥鹽味仙貝外。這次，全家便利商店也繼推出方便美味的袋裝白飯、燕麥飯後再加入「優質超級大麥飯」，將超級大麥與台南11號米黃金比例調配，提供個人或小家庭消費者，回家輕開伙方便選擇。

全家便利商店並透露，今年鮮食將以「減法策略」Clean Label少添加，「加法策略」健康志向系列鮮食，以及「替代策略」蔬食植物肉三大策略佈局，完整提供外食族健康餐食。