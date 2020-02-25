全家引進日本話題食材「超級大麥」 十款新品健康吃

超商近期再吹起健康風潮，全家便利商店繼推出「Clean Label」少添加系列，以及開發植物肉自有鮮食系列，觀察到機能性食物的趨勢風潮，今宣布導入風靡日本的超級食物「超級大麥」，首波推出8款鮮食和2款日本全家熱銷零食，目標今年將推出共20款超級大麥系列新品，全力搶攻健康商機。

根據市調顯示，25歲以上的便利商店消費者，有超過65%會選擇對健康有幫助的食材為購買餐食的首要考量，加上近期因為疫情讓消費者外食行為出現改變，「簡單煮、簡單吃」概念帶動了包裝食品、冷凍食品商機，為了補足國人普遍膳食纖維攝取不足的飲食健康缺口需求，決定引進在日本全家掀起熱賣風潮的超級大麥。全家便利商店鮮食部長黃正田表示，超級大麥具有優質的膳食纖維和抗性澱粉特色，近年成為日本超夯食材，更在日本全家創下一年銷售五千萬個超級大麥三角飯糰的驚人銷量。

超級大麥為澳洲研究機構所開發的機能性大麥，其膳食纖維含量為糙米的7倍 上、白米的40倍，能幫助消化、促進代謝，且抗性澱粉含量為一般大麥4倍、白米的2.5倍、糙米的2.3倍，可降低約三成的熱量吸收，成為新一代的機能性食材。