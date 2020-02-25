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林懷民、鄭宗龍雙舞作英登場 英媒大幅報導

聯合報 / 記者何定照/台北即時報導
倫敦金融時報大幅報導雲門演出。圖/雲門提供
倫敦金融時報大幅報導雲門演出。圖/雲門提供

雲門舞集即將在英國時間2月26日晚間於世界舞蹈重鎮倫敦沙德勒之井劇院首演前任藝術總監林懷民的《微塵》與現任藝術總監鄭宗龍的《十三聲》，2月22日英國倫敦《金融時報》以「台灣夢（Taiwanese dreams）」為標題，跨頁大篇幅 報導雲門舞集日前在巴黎夏佑國家劇院演出《十三聲》，並專訪藝術總監鄭宗龍。

創刊至今已超過一世紀的《金融時報》為國際性大報，印有多國版本，含電子版訂閱人次達100萬人。

報導開頭生動地描述《十三聲》。艾普登說，定期造訪巴黎的雲門舞集在這一個多小時裡，以出乎意 料的高能量動作，淹沒夏佑國家劇院的舞台，動靜時刻都令人陶醉。

艾普登並訪問鄭宗龍，當被問及《十三聲》中，舞台上從黑色逐漸變化為色彩繽紛的過程，鄭宗龍分享：「舞者們著黑色舞衣就如同遙遠的記憶，如同初始記憶中的黑影 ，自微弱的聲音勾起更多的記憶，當你聲聲回憶它，慢慢變得更加有血有肉，成了鮮明的彩色記憶 。」

艾普登寫道，鄭宗龍談到他的老師林懷民時表示，他試圖將傳統的東方舞蹈與日常生活融為一體 ，尋找現代舞蹈的語彙，《十三聲》也延續了這種精神。

鄭宗龍同樣強調，把傳統元素與當代舞蹈的現代發展相融合的重要性。就像《十三聲》的音樂裡，有從道教的念誦與流行的民謠小調到電子配樂聲。鄭宗龍說，「我認為這是一種感覺，從這一代到下一代應該是持續進化，沒有斷裂，也 沒有任何衝突，過程裡沒有是非對錯。」

艾普登說雲門在國際上的成就，最重要的是來自台灣人民的支持。他引述沙德勒之井劇院執行長兼 藝術總監斯柏丁（Alistair Spalding）說，「在台灣，雲門遠遠超過僅是一個舞團的分量。林懷民走在任何一條街上都會被認出來。」並說「雲門」這個詞代表的意義非常明確：「受到西方編舞方法影響，但動作的能量與流動性卻截然不同。」

艾普登最後詢問鄭宗龍對於接班是否感到焦慮，鄭宗龍表示，當關起門來，接班這件事確實讓他 戒慎恐懼，但他也接著說 一旦站上了舞台，這一切卻再自然不過了。

受到全球疫情蔓延，倫敦沙德勒之井劇院與雲門也曾討論演出是否因應調整，但考量觀眾期待已久 ，又是雲門前後任藝術總監舞作同時演出的歷史時刻，最終決定守住給倫敦觀眾的承諾。此趟倫敦 雙舞作的演出，有部分舞者從台灣出發，為做好防疫，每位團員自出發兩周前，開始每日記錄體溫 ，確保健康無虞，終於在上周六順利平安抵達倫敦。

鄭宗龍 倫敦 雲門舞集

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