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香奈兒COCO CRUSH窄版戒指現身！雙色耳扣必須擁有

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
COCO CRUSH 18K黃金鑲鑽窄版戒指，10萬3,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K黃金鑲鑽窄版戒指，10萬3,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒經典菱格紋新風貌！以香奈兒品牌代表性的Matelassé菱格紋圖騰為靈感，所誕生的時髦珠寶系列COCO CRUSH系列，自2015年以來一直深受歡迎，從戒指開始至今發展出包括耳環、手鐲、項鍊等全系列的珠寶。2020年除了近年來時尚人士必備的耳扣，還推出全新窄版戒指，比以往小型款的戒指更為纖細，讓混搭珠寶更添樂趣。

COCO CRUSH系列無疑是最能體現香奈兒風格的珠寶作品之一。香奈兒女士年輕時在巴爾森賽馬場的日子，不但激發了她對馬術的熱愛，聰明敏銳的她更觀察到騎師的夾克及馬鞍廣泛地運用菱格紋，除了美觀，還能使騎士坐騎時減少摩擦阻力、更為舒適。這個別緻的幾何圖騰很快就出現在她的設計之中，她還特別訂製了以手工縫製鑽石般菱形車格佳績布料得肩背包。正是這款菱格紋裝飾的包包日後啟發了風靡全球的2.55包，讓菱格紋圖騰成為品牌的代表符碼。

除了菱格紋，COCO CRUSH也運用了香奈兒女士最鍾愛的鑽石，以及最鍾愛的米色。新作窄版戒指和既有的小型款最大的不同便在於鑽石的設計：窄版戒指較小型款更纖細，因此在整圈戒環中排的菱格中鑲嵌單顆鑽石，小型款則是鑲嵌局部鑲嵌多顆美鑽，創造出彷彿星辰灑落的視覺效果。而除了經典的黃K金、白K金之外，也以獨門冶煉的Beige米色金打造，薈萃所有品牌代表性的元素，也更容易堆疊配戴。

首次結合18K白金與Beige米色金鑲嵌鑽石的耳扣，不僅不需要耳洞就能配戴，也能與既有的耳銬和耳環搭配出各種造型。COCO CRUSH系列洋溢珠寶當代摩登精神及細膩質感，豐富的配戴性更是日常不可或缺的經典。

COCO CRUSH系列新作之一為18K Beige米色金與白K金鑲鑽耳扣。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列新作之一為18K Beige米色金與白K金鑲鑽耳扣。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K白金窄版戒指，44,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K白金窄版戒指，44,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指，可與既有款式混搭配戴。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指，可與既有款式混搭配戴。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K白金鑲鑽窄版戒指，10萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K白金鑲鑽窄版戒指，10萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指，備有黃K金、白K金、與18K Beige米色金三種材質可選。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指，備有黃K金、白K金、與18K Beige米色金三種材質可選。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指，備有黃K金、白K金、與18K Beige米色金三種材質，分別還有鑲鑽款可選。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列推出全新窄版戒指，備有黃K金、白K金、與18K Beige米色金三種材質，分別還有鑲鑽款可選。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K黃金窄版戒指，40,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K黃金窄版戒指，40,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K Beige米色金鑲鑽窄版戒指，10萬5,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K Beige米色金鑲鑽窄版戒指，10萬5,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳扣，18K白金與18K Beige米色金鑲嵌16顆總重約0.07克拉鑽石，14萬5,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳扣，18K白金與18K Beige米色金鑲嵌16顆總重約0.07克拉鑽石，14萬5,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K Beige米色金窄版戒指，42,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K Beige米色金窄版戒指，42,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒 品牌

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