香奈兒COCO CRUSH窄版戒指現身！雙色耳扣必須擁有

香奈兒經典菱格紋新風貌！以香奈兒品牌代表性的Matelassé菱格紋圖騰為靈感，所誕生的時髦珠寶系列COCO CRUSH系列，自2015年以來一直深受歡迎，從戒指開始至今發展出包括耳環、手鐲、項鍊等全系列的珠寶。2020年除了近年來時尚人士必備的耳扣，還推出全新窄版戒指，比以往小型款的戒指更為纖細，讓混搭珠寶更添樂趣。

COCO CRUSH系列無疑是最能體現香奈兒風格的珠寶作品之一。香奈兒女士年輕時在巴爾森賽馬場的日子，不但激發了她對馬術的熱愛，聰明敏銳的她更觀察到騎師的夾克及馬鞍廣泛地運用菱格紋，除了美觀，還能使騎士坐騎時減少摩擦阻力、更為舒適。這個別緻的幾何圖騰很快就出現在她的設計之中，她還特別訂製了以手工縫製鑽石般菱形車格佳績布料得肩背包。正是這款菱格紋裝飾的包包日後啟發了風靡全球的2.55包，讓菱格紋圖騰成為品牌的代表符碼。

除了菱格紋，COCO CRUSH也運用了香奈兒女士最鍾愛的鑽石，以及最鍾愛的米色。新作窄版戒指和既有的小型款最大的不同便在於鑽石的設計：窄版戒指較小型款更纖細，因此在整圈戒環中排的菱格中鑲嵌單顆鑽石，小型款則是鑲嵌局部鑲嵌多顆美鑽，創造出彷彿星辰灑落的視覺效果。而除了經典的黃K金、白K金之外，也以獨門冶煉的Beige米色金打造，薈萃所有品牌代表性的元素，也更容易堆疊配戴。