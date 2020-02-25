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花季打卡點 日式紫藤花廊、櫻花神社三井OUTLET免費拍
受新冠肺炎疫情影響，民眾都紛紛取消原訂的出國計畫，現在三井OUTLET特別把日本春季兩大花景櫻花季與紫藤花季，分別在台中港店與林口店呈現，林口推出「紫藤花海秘境」，台中港則打造「櫻花神社公園」，讓民眾逛街時也能感受被浪漫花景圍繞的好心情。
林口三井OUTLET即日起至6月中，在一樓中央廣場推出春季限定的「紫藤花海秘境」，以真木與仿真日本人氣紫藤品種「野田藤」交錯點綴，打造充滿日式風情的藤波紫浪的夢幻美景。當中拍出美照的三大重點，包含花穗傾洩而下的「紫藤花廊」、映照點點花絮的「映花鏡湖」、以及滿滿紫藤花垂墜的日式「緣側」造景，預計將掀起林口一波紫藤花打卡風潮。
台中港三井OUTLET今年運用高雅淡粉的「染井吉野櫻」，搭配艷麗動人的「山櫻」，即日起至5月中在南二口中央廣場推出戶外日式「櫻花神社公園」。除了大小櫻花樹交錯其間，還有神社鳥居、燈籠、拱橋、枯山水等日式裝飾，彷彿走進日本中，夜間還會點上燈飾，體驗別有風情的夜櫻。
花季期間，兩店同時集結多間美食店舖推出野餐外帶輕食，一邊野餐一邊賞花，感受日式花季期間戶外野餐的愜意。
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