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一沙一世界 手腕上的國家地理頻道
科幻經典電影《魔鬼總動員》（Total Recall）在1990年六月問世，除捧紅阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），眾多科幻情節三十年後仍讓影迷津津樂道、懷念再三。一沙一世界、最微小的事物中隱藏最大的力量，至今已無須贅言，而腕表設計同樣也有小眾路線瞄準科幻風，將宇宙奧祕、凝縮在手腕的方寸之間。
MB&F昨日發表了Legacy Machine系列Flying T腕表的紅金與舶金款式，帶來兩枚不同材質的「小宇宙」。透明的藍寶石水晶玻璃像大氣層般將機芯籠罩於內，讓配戴者宛如從外太空窺探星球上的運轉之美：柱狀的飛行陀飛輪機芯由280個零件組成，每分鐘旋轉一圈，而機芯外側則連結著傾斜50度、白色漆面的時間顯示，演示時間的緩慢律動。
表面上的扭索紋飾則出自獨立工匠Kari Voutilainen之手，這些散發金屬光澤的規律金屬紋飾，既像異星球上的奇幻地表，又宛如中古世紀西方甲冑上的綿密組件，令人引起諸多聯想。象徵白晝的藍色扭索紋飾搭配了鉑金表殼，象徵黑夜的黑色扭索紋飾則使用了玫瑰金表，各限量18只，也讓配戴者宛如「主宰」了一座精密科幻的小型行星。
英國古典製表世家Arnold & Son則另有一款大旅行家世界時區腕表（Globetrotter）運用相似概念，但將目光反諸內省於地球。以3D立體描繪的藍色地球表面，其上並有兩個相連的V字型支架將視覺聚於一尊，再以外圈的紅色三角形箭頭指示時分鐘。配戴者像是一名遨遊蒼穹的大旅行家，將時間的運行與地景的壯闊，同時盡收眼簾；一旦定神近賞，微小珍貴的台灣地形更以紅色標示，原來這還是一枚台灣特別款式，不採限量、但台灣僅有少量到貨，定價則約60萬元。
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