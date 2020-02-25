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一沙一世界 手腕上的國家地理頻道

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Flying T腕表背面精刻以太陽光芒的自動盤，像暗喻著一股令星球運轉的熾熱動力。圖 / MB&F提供。
Flying T腕表背面精刻以太陽光芒的自動盤，像暗喻著一股令星球運轉的熾熱動力。圖 / MB&F提供。

科幻經典電影《魔鬼總動員》（Total Recall）在1990年六月問世，除捧紅阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），眾多科幻情節三十年後仍讓影迷津津樂道、懷念再三。一沙一世界、最微小的事物中隱藏最大的力量，至今已無須贅言，而腕表設計同樣也有小眾路線瞄準科幻風，將宇宙奧祕、凝縮在手腕的方寸之間。

MB&F昨日發表了Legacy Machine系列Flying T腕表的紅金與舶金款式，帶來兩枚不同材質的「小宇宙」。透明的藍寶石水晶玻璃像大氣層般將機芯籠罩於內，讓配戴者宛如從外太空窺探星球上的運轉之美：柱狀的飛行陀飛輪機芯由280個零件組成，每分鐘旋轉一圈，而機芯外側則連結著傾斜50度、白色漆面的時間顯示，演示時間的緩慢律動。

表面上的扭索紋飾則出自獨立工匠Kari Voutilainen之手，這些散發金屬光澤的規律金屬紋飾，既像異星球上的奇幻地表，又宛如中古世紀西方甲冑上的綿密組件，令人引起諸多聯想。象徵白晝的藍色扭索紋飾搭配了鉑金表殼，象徵黑夜的黑色扭索紋飾則使用了玫瑰金表，各限量18只，也讓配戴者宛如「主宰」了一座精密科幻的小型行星。

英國古典製表世家Arnold & Son則另有一款大旅行家世界時區腕表（Globetrotter）運用相似概念，但將目光反諸內省於地球。以3D立體描繪的藍色地球表面，其上並有兩個相連的V字型支架將視覺聚於一尊，再以外圈的紅色三角形箭頭指示時分鐘。配戴者像是一名遨遊蒼穹的大旅行家，將時間的運行與地景的壯闊，同時盡收眼簾；一旦定神近賞，微小珍貴的台灣地形更以紅色標示，原來這還是一枚台灣特別款式，不採限量、但台灣僅有少量到貨，定價則約60萬元。

MB&F，Legacy Machine系列Flying T飛行陀飛輪腕表，玫瑰金，自動上鍊機芯，左側表冠用以為機芯上鍊、右側表冠則用以調整時間，限量18只，335萬元。圖 / MB&F提供。
MB&F，Legacy Machine系列Flying T飛行陀飛輪腕表，玫瑰金，自動上鍊機芯，左側表冠用以為機芯上鍊、右側表冠則用以調整時間，限量18只，335萬元。圖 / MB&F提供。
Arnold & Son，Globetrotter台灣特別版腕表，精鋼，45毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、24小時制世界時間，以手繪與噴砂處理繪製的3D立體蝕刻地球地圖。51萬9,600元。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son，Globetrotter台灣特別版腕表，精鋼，45毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、24小時制世界時間，以手繪與噴砂處理繪製的3D立體蝕刻地球地圖。51萬9,600元。圖 / Arnold & Son提供。
Globetrotter腕表使用的A&S6022自動上鍊機芯，為表廠自行研發、製造，機芯零件多以黑色DLC類鑽碳處理、搭配金質擺輪，對比強烈精妙。圖 / Arnold & Son提供。
Globetrotter腕表使用的A&S6022自動上鍊機芯，為表廠自行研發、製造，機芯零件多以黑色DLC類鑽碳處理、搭配金質擺輪，對比強烈精妙。圖 / Arnold & Son提供。
擁有透明弧形與飛行陀飛輪機芯的MB&F LM Flying T腕表，像一顆降生在手腕間的奇想星球。圖 / MB&F提供。
擁有透明弧形與飛行陀飛輪機芯的MB&F LM Flying T腕表，像一顆降生在手腕間的奇想星球。圖 / MB&F提供。

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