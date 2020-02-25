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黃金魚子讓眼神狂放電！La Prairie貴婦眼霜一抹夠有感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
La Prairie萊珀妮鑽白魚子時空聚光眼霜／20ml／19,200元。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮鑽白魚子時空聚光眼霜／20ml／19,200元。圖／La Prairie提供

每天戴口罩出門，只露出眼睛，別讓眼睛周遭的肌膚洩漏年齡！根據百貨業者透露，近期專櫃眼霜銷售直線向上，許多人更重視眼部保養，該如何用眼神放電、讓每天的眼神更年輕呢？La Prairie萊珀妮全新推出「鑽白魚子時空聚光眼霜」，打造出完美的雙眸光芒，不讓眼睛透露年齡，搭配陶瓷亮眼冰珠使用，讓眼周肌膚緊俏豐潤超有感。

La Prairie以魚子保養品成為貴婦的最愛，雖然要價不斐，但一用就會愛上，鑽白魚子時空聚光眼霜結合鑽白聚光活性複方、黃金魚子緊實精華兩大科技，鑽白聚光活性複方花費15年研究，能夠改善暗沈，為眼周肌膚帶來亮白。從白鱘魚中萃取出的黃金魚子緊實精華，具有高效活性，能讓肌膚有光澤，最特別是，考量到不同的膚色與膚況，能夠讓光線反射效果更佳，膚色透亮光澤。

La Prairie萊珀妮全球產品研發總監Dr. Daniel Stangl也特別來台，提到深入研究成分，讓女人找回青春眼眸，延緩眼周肌膚衰老，透過鑽白魚子時空聚光眼霜，讓眼睛散發迷人光采。

從包裝上也展現品牌藝術性與巧思，聚光眼霜包裝是圓柱瓶搭配銀色上蓋，內嵌壓鈕，一次按壓就是剛剛好的量，搭配陶瓷亮眼冰珠，具有降溫效果。使用時先以眼霜輕點眼周，再以輕壓畫圓手勢，從內眼角下方往太陽穴，沿著眉骨推開抹勻，再使用陶瓷亮眼冰珠按摩眼周，讓眼神散發迷人魅力。

La Prairie萊珀妮鑽白魚子時空聚光眼霜／20ml／19,200元。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮鑽白魚子時空聚光眼霜／20ml／19,200元。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮台灣區總經理Anderson（左起）、台灣當代影像藝術家 Shawn Liu 、La Prairie 全球產品研發總監 Dr. Stangl、La Prairie萊珀妮中國暨台灣區總經理Roxanne等，出席新品上市活動。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮台灣區總經理Anderson（左起）、台灣當代影像藝術家 Shawn Liu 、La Prairie 全球產品研發總監 Dr. Stangl、La Prairie萊珀妮中國暨台灣區總經理Roxanne等，出席新品上市活動。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮推出全新鑽白魚子時空聚光眼霜。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮推出全新鑽白魚子時空聚光眼霜。圖／La Prairie提供

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