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黃金魚子讓眼神狂放電！La Prairie貴婦眼霜一抹夠有感
每天戴口罩出門，只露出眼睛，別讓眼睛周遭的肌膚洩漏年齡！根據百貨業者透露，近期專櫃眼霜銷售直線向上，許多人更重視眼部保養，該如何用眼神放電、讓每天的眼神更年輕呢？La Prairie萊珀妮全新推出「鑽白魚子時空聚光眼霜」，打造出完美的雙眸光芒，不讓眼睛透露年齡，搭配陶瓷亮眼冰珠使用，讓眼周肌膚緊俏豐潤超有感。
La Prairie以魚子保養品成為貴婦的最愛，雖然要價不斐，但一用就會愛上，鑽白魚子時空聚光眼霜結合鑽白聚光活性複方、黃金魚子緊實精華兩大科技，鑽白聚光活性複方花費15年研究，能夠改善暗沈，為眼周肌膚帶來亮白。從白鱘魚中萃取出的黃金魚子緊實精華，具有高效活性，能讓肌膚有光澤，最特別是，考量到不同的膚色與膚況，能夠讓光線反射效果更佳，膚色透亮光澤。
La Prairie萊珀妮全球產品研發總監Dr. Daniel Stangl也特別來台，提到深入研究成分，讓女人找回青春眼眸，延緩眼周肌膚衰老，透過鑽白魚子時空聚光眼霜，讓眼睛散發迷人光采。
從包裝上也展現品牌藝術性與巧思，聚光眼霜包裝是圓柱瓶搭配銀色上蓋，內嵌壓鈕，一次按壓就是剛剛好的量，搭配陶瓷亮眼冰珠，具有降溫效果。使用時先以眼霜輕點眼周，再以輕壓畫圓手勢，從內眼角下方往太陽穴，沿著眉骨推開抹勻，再使用陶瓷亮眼冰珠按摩眼周，讓眼神散發迷人魅力。
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