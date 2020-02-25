黃金魚子讓眼神狂放電！La Prairie貴婦眼霜一抹夠有感

近期受武漢肺炎疫情威脅，導致國人出遊意願低迷，造成百業蕭條，首當其衝的交通運輸及觀光旅遊產業，受到極大影響。但南投縣的九族文化村，時值櫻花盛開，滿山浪漫的櫻花美景，還是吸引了很多追櫻族前來賞花，非但人潮沒降，甚至逆勢成長，前二天是寒假開學前的最後一個周休假日，更創下今年寒假入園人數新高。九族櫻花祭在台灣歷史最為悠久，也是每年規模最大的賞櫻盛會活動，今年恰逢舉辦櫻花祭20週年，園區櫻花品種多達五種不同類型，分別是緋寒櫻（山櫻）、重瓣緋寒櫻（八重櫻）、枝垂櫻、吉野櫻和富士櫻，總量超過五千棵。目前九族文化村八重櫻雖然進入尾聲，但緊接著登場的吉野櫻和富士櫻那迷人的粉紅色系，更受到年輕人青睞，也吸引了許多網美前來拍照打卡。被譽為「台灣第一夜櫻」是每年九族文化村最大賣點，以及深受許多攝影愛好者喜愛的賞夜櫻活動，更是讓櫻花祭探索行程從白天延續到夜晚，而在那五顏六色的燈光照射之下，伴隨著音樂所舞動的水幕，使得這些櫻花林更充滿了生命力。櫻花在夜間燈光的襯托之下，也讓許多遊客瞬間秒殺了不少的記憶卡，網美們，今年你跟櫻花來場約會了沒！

2020-02-25 11:38